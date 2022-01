Das Ergebnis der Schweizerischen Nationalbank ist enorm starken Schwankungen ausgesetzt: Das zeigen die Zahlen zum vergangenen Jahr eindrücklich. Hätte Ende September, nach neun Monaten, noch ein Gewinn von 41 Milliarden Franken resultiert, sind es drei Monate später «nur» noch 26 Milliarden. Das bedeutet: Die SNB musste allein im vierten Quartal einen Verlust von 15 Milliarden Franken verbuchen. Der Grund sind Schwankungen an den Devisenmärkten: So hatte sich der Franken im vierten Quartal im Vergleich zu vielen anderen Währungen deutlich aufgewertet. Das zehrte an der Bewertung der Fremdwährungsanlagen, die die SNB verwaltet.

Trotz eines finanziell schwierigen vierten Quartals bleibt ein stolzer Jahresgewinn. Davon wird die SNB 6 Milliarden Franken an Bund und Kantone ausschütten. Der Rest des Geldes fliesst in die Reservetöpfe der SNB, etwa um künftige Währungsschwankungen auffangen zu können. Aber auch, um weiterhin jedes Jahr Geld an die öffentliche Hand ausschütten zu können. In der so genannten «Ausschüttungsreserve» liegen nun über 100 Milliarden Franken. Diese gigantische Summe dürfte die Forderung, die SNB solle mehr Geld ausschütten, beispielsweise um die AHV zu sanieren, noch lauter erklingen lassen als bisher.