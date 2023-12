Der Videospieleentwickler Epic Games hat einen Wettbewerbsprozess gegen Google gewonnen.

Google verfüge mit seinem Play Store über ein illegales Monopol.

Eine Geschworenenjury im kalifornischen San Francisco hat nach einem vierwöchigen Prozess gegen Google entschieden. Google besitze mit seinem App-Marktplatz Play Store und dem dortigen Bezahlsystem ein illegales Monopol.

Legende: Vor drei Jahren klagte Epic Games bereits gegen Apple. Das Gericht wies damals den Vorwurf zurück, Apple verfüge über ein Monopol. Keystone/Fabian Sommer

Epic Games war 2020 gegen Google vor Gericht gezogen. Der Videospielehersteller fand die Gebühren zu hoch. Rund 30 Prozent behält Google bei App-Verkäufen ein. Deshalb warf der Entwickler von «Fortnite» oder auch «Rocket League» Google ein illegales Monopol vor. Entsprechend hat sich nach der Bekanntgabe des Urteils der Chef von Epic Games, Tim Sweeney, auf X zufrieden über den Sieg gegen Google gezeigt.

Nun muss das Gericht entscheiden, welche Folgen sich aus dem Urteil der Geschworenen ergeben. Google kündigte umgehend an, in Berufung gegen das Urteil gehen zu wollen.

2020 legte sich Epic Games auch mit Apple an. Das Gericht entschied in diesem Prozess ein Jahr später aber zumindest in Teilen gegen Epic Games. Apple hätte kein illegales Monopol. Dafür musste Apple das Zahlungssystem für Entwickler öffnen.