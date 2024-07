Die Schweiz unterliegt keinen Verpflichtungen, handelspolitische Schutzmassnahmen oder andere zolltarifarische Entscheide der EU nachzuvollziehen. Grundsätzlich seien handelspolitische Schutzmassnahmen nicht im Interesse der Schweiz, hiess es vom Staatssekretariat für Wirtschaft.

Die Schweiz erhebt seit dem 1. Januar 2024 auf importierte Industriegüter, also auch auf Autos, keine Zölle mehr. Überdies sehe das Freihandelsabkommen mit China eine vollständige Zollbefreiung von Industrieprodukten mit Ursprung in China vor, so das Seco. Sofern chinesische Autos direkt in die Schweiz importiert werden, können diese also weiterhin zollfrei eingeführt werden.