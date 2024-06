Yvonne Bettkober, geboren 1974 in Tschad, heute wohnhaft in Pfäffikon SZ, Mutter von drei Kindern, aufgewachsen in Kamerun, als eines von fünf Geschwistern. Besuch der Grundschule in Lyon (F), Matura in Kamerun, Studium der Elektrotechnik in Berlin. 2006 bis 2019 bei Microsoft, zuletzt war sie bei Microsoft Schweiz Geschäftsführerin. 2019 Wechsel zu Amazon Web Services. Dort baute sie das Cloudgeschäft in der Schweiz auf. Seit April 2023 leitet Yonne Bettkober bei Volkwagen die Abteilung Konzern Organisationsentwicklung und die digitale Transformation und ist dort auch für die VW-Automotive-Softwaremarke Cariad verantwortlich. Bettkober besitzt ein Master of Business Administration von der Warwick Business School.