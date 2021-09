Bild 3 / 6

Legende: Jens Breu, Geschäftsführer von SFS: «Mit dem Kurs von 1.08 leben wir gut. Wir haben uns an diese Situation angepasst. Wir haben in Tests auch Szenarien bis zu 1 zu 1 – also der Euro-Franken-Parität – simuliert. Damit wären wir nicht mehr im grünen, aber noch im gelben Bereich.» SRF/Matthias Heim