Sebastian Ramspeck, Internationaler Korrespondent SRF: «Es war eine für Selenski sehr typische, eindringliche Rede mit einem für Davos untypischen stehenden Applaus. Im Vergleich zu früheren Reden Selenskis war es ein Appell gegen die Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Das schwang in den Aussagen immer wieder mit.

Im Moment gibt es noch immer sehr viel Aufmerksamkeit und Solidarität, auch hier am World Economic Forum. Aber der ukrainische Präsident ist sich bewusst, dass mit fortschreitender Dauer der Krieg in der Ukraine in Vergessenheit geraten könnte.

Das könnte auch passieren, wenn der Krieg – glücklicherweise – irgendwann dann mal vorbei sein könnte. Dann geht es um den Wiederaufbau der Ukraine. Auch da möchte Selenski bereits Druck machen, dass das Land dann nicht in Vergessenheit gerät. Und, so sagte er vor der Wirtschaftselite, dass wenn der Krieg dann einmal vorbei sei, auch gute Geschäfte in der Ukraine zu machen seien.»