Der Flughafen Zürich hat die Coronakrise voll zu spüren bekommen.

Für das erste Halbjahr verbucht er einen Verlust von 27.5 Millionen Franken. Vor einem Jahr hatte er noch einen Gewinn von gut 143.4 Millionen Franken erzielt.

Auch die Passagierzahlen sind eingebrochen: Um 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

«Die Coronakrise hat die gesamte Luftfahrt und die Flughafen Zürich AG wirtschaftlich stark getroffen. Die Umsätze sind zeitweise fast vollständig eingebrochen, was sich im Geschäftsverlauf des ersten Halbjahrs widerspiegelt», heisst es in der Medienmitteilung.

Trotzdem gelang es dem Flughafen noch einen operativen Gewinn zu erzielen. Dieser machte zwar mit 104.9 Millionen Franken nur noch etwa ein Drittel des Vorjahreswerts (304 Millionen) aus, eine starke Kostendisziplin konnte aber Schlimmeres verhindern. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 27.5 Millionen, nach einem Gewinn von 143.4 Millionen im Vorjahr.

So gelang es, die Betriebskosten im Vorjahresvergleich um knapp 28 Prozent zu senken. Die Einsparungen seien hauptsächlich auf tiefere Personalaufwendungen als Folge von Kurzarbeit, tiefere Polizei- und Sicherheitskosten sowie weitere allgemeine Kostenreduktionen zurückzuführen, heisst es im Communiqué.

Zaghafte Erholung bei den Passagieren

Die bereits im Vorfeld publizierten Passagierzahlen für den Juli deuten derweil eine leichte Erholung an. So haben sich die Zahlen gegenüber dem Vormonat verdreifacht. Im Vorjahresvergleich beträgt der Rückgang aber noch immer 78 Prozent. Davor war der Flugbetrieb in den Monaten April und Mai praktisch zum Erliegen gekommen und im Juni betrug der Rückgang noch immer 93 Prozent.

Und dennoch bleibt die Unsicherheit gross. Eine zuverlässige Passagierprognose für das laufende Geschäftsjahr sei aufgrund der unklaren weiteren Entwicklung der Coronakrise schwierig und mit grossen Unsicherheiten verbunden, so der Flughafenbetreiber. Sollte aber eine Erholung des internationalen Reiseverkehrs im vierten Quartal einsetzen, rechne man für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Passagieraufkommen von rund 10 Millionen. Im Vorjahr wurde hier noch ein Rekordwert von 31.5 Millionen erzielt.