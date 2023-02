Die «Flugscham» scheint die Rückkehr des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie kaum zu bremsen. Reiseanbieter melden eine steigende Nachfrage, trotz steigender Preise.

«Die Preise werden wohl noch einen Moment lang nach oben gehen», sagt Bernd Bauer, Chef der Fluggesellschaft Edelweiss und der deutschen Eurowings Discover, im «ECO Talk».

Dies unter anderem wegen des Personalmangels und den damit verbundenen Kapazitätseinschränkungen, die auf eine hohe Nachfrage treffe. Weitere Gründe seien steigende Preise für Kerosin und teurere Leistungen von Zulieferern.

00:53 Video Edelweiss-Chef Bernd Bauer zu den weiter steigenden Flugpreisen Aus News-Clip vom 27.02.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Gleichzeitig kündigen die Fluggesellschaften an, klimaverträglicher zu werden. Bis das Fliegen aber klimaneutral ist, ist es noch ein langer Weg.

Alternative Treibstoffe sind noch zu teuer

Noch viel teurer sind zurzeit Treibstoffe, die das Klima schonen. Als wichtigste Massnahme, CO₂-Emissionen zu senken, gelten biogene Treibstoffe: aus Biomasse, zum Beispiel aus Pflanzen, gebrauchtem Speiseöl und anderen Abfällen.

Andererseits Treibstoffe, die mit erneuerbaren Energien oder Solarenergie hergestellt werden. Die Fluggesellschaft Swiss fördert dies: Sie ist mit dem ETH-Spinoff Synhelion eine Partnerschaft eingegangen. Synhelion stellt E-Fuels aus Solarenergie und CO₂ her.

Warum reisen wir nicht «grüner»? Box aufklappen Box zuklappen Bettina Höchli, Verhaltensökonomin an der Universität Bern SRF News: Warum reisen wir nicht «grüner»? Bettina Höchli: Wir haben mehrere Motive zum Reisen: Wir wollen ein Abenteuer erleben oder ausspannen. Die Umwelt zu schützen ist nur ein Motiv, das aber im Moment der Entscheidung nicht unbedingt das Stärkste sein muss. Dazu kommt, dass verschiedenste Hindernisse ein umweltfreundlicheres Reisen erschweren. Gerade eine internationale Reise ist mit dem Flugzeug häufig billiger, einfacher zu buchen und auch schneller als mit dem Zug. Wie fördert man «grünes» Reisen? Dazu müssen Motivbedürfnisse weiterhin befriedigt sein, aber Hindernisse abgebaut werden. Alles, was zu viel Verzicht und zu grossen Aufwand bedeutet, ist langfristig häufig nicht erfolgreich. Eine Massnahme könnte ein Angebot einer Zugreise direkt ans Meer sein, das mit einem Flug preislich vergleichbar ist. Ein anderes Beispiel: Eine Kampagne, die zeigt, dass eine Interrail-Zugreise ein sogar grösseres Abenteuer ist als ein Direktflug nach Thailand.

Bis solche Treibstoffe jedoch breitflächig auf den Markt kommen, wird es noch einige Zeit dauern. Heute werden sie erst in kleinen Mengen hergestellt und die Preise sind noch hoch: Biomasse-Treibstoffe seien ungefähr vier Mal teurer als herkömmliches Kerosin, sagt Edelweiss-Chef Bernd Bauer, «Solar-Treibstoffe» sogar rund zehn Mal teurer.

05:04 Video Synthetischer Treibstoff: Synhelion auf Suche nach Investoren Aus 10 vor 10 vom 07.10.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 4 Sekunden.

Müssen Airlines gezwungen werden?

Reto Knutti, Klimaforscher an der ETH Zürich, glaubt, ein wichtiges Instrument, um dies zu ändern, wäre es, die Beimischquoten zu erhöhen, also fossiles Kerosin mit synthetischem zu ergänzen: «Man müsste die Luftfahrt zwingen, die Prozentsätze zu erhöhen. Daraus ergäbe sich eine planbare Nachfrage.» Dann hätten die grossen Investoren ein Interesse an Milliarden-Investitionen für die Produktion von alternativen Treibstoffen.

Die Lufthansa-Gruppe habe für eine Viertelmillion Franken alternative Treibstoffe eingekauft, die in den nächsten Jahren vertankt werden sollen, entgegnet Bernd Bauer. Der Preisunterschied zum normalen Kerosin sei aber noch immer sehr hoch. «Wir sind deshalb darauf angewiesen, dass da auch unsere Passagiere mitmachen.»

Kompensationen werden nur mittelmässig genutzt

Wer fliegt, kann die schädlichen Klima-Emissionen seiner Reise kompensieren. So wird der CO₂-Ausgleich durch marktbasierte Instrumente bezeichnet. Die Fluggesellschaft Edelweiss bietet Kompensationsmöglichkeiten an, bei denen Klimaprojekte finanziert werden können.

Genutzt würden sie jedoch nur «mittelmässig», sagt Edelweiss-Chef Bauer. Heute kompensieren nur rund zwei bis drei Prozent der Passagiere ihre Flüge. Aviatik-Journalistin Laura Frommberg, Chefredaktorin von «Aerotelegraph» sagt, die Zahlen lägen weltweit sogar noch tiefer.

Bei Geschäftskunden sei der Kompensationswille höher, sagt Hotelplan-Chefin Laura Meyer. Dies, weil viele Firmen für ihre Flüge interne Auflagen definiert hätten. Zudem steige die Kompensationsbereitschaft bei Kunden, die ihre Reise in einem Reisebüro buchten. «Dort kann man ihnen erklären, für welche Projekte das Geld eingesetzt wird».