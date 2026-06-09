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Erläuterungen zu den Mega-Börsengängen gibt SRF-Wirtschaftsredaktorin Isabel Pfaff.

Warum sind die Börsengänge für die KI-Firmen so wichtig?

Mit einem Börsengang können die KI-Konzerne mehr Geld einsammeln, um ihre Rechenzentren zu bauen und zu betreiben. Denn das verschlingt Unmengen an Kapital. Der Nachteil eines Börsengangs: Man gibt die Freiheit eines komplett privat operierenden Unternehmens auf und muss sich an Gesetze und Regeln halten. Zudem entscheiden die Aktionäre nach einem Börsengang mit.

Auch Elon Musk will mit SpaceX an die Börse. Gibt es da einen Zusammenhang?

Ja. Zwar hatten alle drei Firmen ihre Börsengänge schon länger angekündigt – doch mit dem Vorpreschen von Musk mit SpaceX wollen ChatGPT und Anthropic möglichst rasch nachziehen.

Warum?

Der KI-Hype ist immer noch eine Wette auf die Zukunft, von der niemand weiss, ob sie sich wirklich auszahlen wird. Ebenso ist unklar, ob die Anleger wirklich mutig genug sind, gleich in drei möglicherweise überbewertete Firmen zu investieren. Das erste Unternehmen wird also von dem Hype am stärksten profitieren und das meiste Geld einsammeln. Schliesslich steht nicht unendlich viel Investorenkapital zur Verfügung.

Wer hat derzeit die besten Karten?

Das ist schwierig zu sagen. Womöglich ist das SpaceX, weil der Konzern als erster an die Börse geht. Zudem ist er in einigen Sparten schon jetzt profitabel. Dazu gehört das Satelliteninternet Starlink. Die KI Sparte («Grok») und die Raketen von SpaceX kosten im Moment nur. Es besteht also sowohl bei SpaceX als auch bei Anthropic und bei ChatGPT Unsicherheit über die Rentabilität in der Zukunft.

Was bedeuten die Börsengänge für die Aktien- und Finanzmärkte?

Der Wettlauf um den Börsengang und die derzeit überhitzte Stimmung ist für Anlegerinnen und Anleger nicht unbedingt von Vorteil. Manche befürchten eine Techblase, ähnlich der Dotcomblase um die Jahrtausendwende. Hinzu kommt, dass in den USA die Stimmung sogar noch befeuert wird: Wichtige Aktienindizes wie etwa der Nasdaq 100 haben bereits begonnen, ihre Regeln zu lockern, um die Tech- und KI-Firmen möglichst schnell aufnehmen zu können. Das wiederum bedeutet, dass grosse indexbasierte Anleger – wie etwa unsere Pensionskassen – automatisch Aktien von SpaceX oder OpenAI kaufen werden. Und die wären dann auch betroffen, falls es plötzlich bergab ginge mit den KI-Firmen und deren Börsenkursen.