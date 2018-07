Viele Experten gehen davon aus, dass China wegen der Zölle in den USA einen Teil seiner Aluminiumexporte nach Europa umlenken wird. Die EU denkt deshalb laut darüber nach, Importquoten einzuführen. Die Quoten wären zwar gegen China gerichtet, würden aus Gründen der Gleichbehandlung aber grundsätzlich für alle Nicht-EU-Länder gelten – also auch für die Schweiz. Das wäre schlecht für die hiesigen Aluminiumhersteller, denn ihnen würde so der wichtigste Exportmarkt wegbrechen. Falls es wirklich soweit kommt, müsste der Bundesrat versuchen, in Brüssel eine Ausnahme für die Schweiz herauszuschlagen – mit offenem Ausgang.