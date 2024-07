Die Inflation in der Eurozone nimmt überraschend wieder zu. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juli in der 20-Länder-Gemeinschaft um 2.6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einer Rate wie im Juni von 2.5 Prozent gerechnet. Für die Europäische Zentralbank (EZB) sind das keine guten Nachrichten. Ihr Ziel einer Teuerungsrate von 2.0 Prozent rückt damit wieder ein Stück weiter weg.

Sorgenfalten dürfte den Währungshütern neben einem kräftigeren Anstieg der Energiepreise bereiten, dass der Preisschub im Dienstleistungssektor nur minimal nachgelassen hat. «Der Weg zum Zweiprozent-Preisziel der EZB wird durch einen hartnäckigen Prellbock versperrt», kommentierte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der «Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank» die Juli-Daten. Noch sei die Chance aber gross, dass die Inflationsrate im September 2.0 Prozent erreiche. «Das Inflationsergebnis für Juli spricht mehr für behutsame Zinssenkungen als für eine Zinspause schon im September.»