Wer ein neues Auto kaufen will, wartet je nach Modell bis zu anderthalb Jahre auf das Fahrzeug. Auch Mercedes kämpft mit den langen Lieferfristen und Lieferengpässen. Bei Mercedes suche man mit der Kundschaft im Einzelfall nach Lösungen für das Auto oder einen Übergang. «In den allermeisten Fällen funktioniert das, sodass wir dem Ruf unserer Marke dann auch gerecht werden», sagt Marc Langenbrinck, Schweiz-Chef von Mercedes.» Das Verständnis und Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten sei sehr wichtig – und vorhanden.



Schanghai ist dabei, die Lockdowns zu lockern. Die Hoffnung steigt, dass die Fabrikation wieder in Gang kommt und die Lieferketten wieder besser funktionieren. Es gibt Licht am Horizont, sagt Langenbrinck. «Wir denken, dass sich die Situation in der zweiten Jahreshälfte deutlich entspannt.» Vorbei sei der Stau allerdings noch nicht, das würde die aktuelle Lage in Schanghai zeigen. Zudem beklage die Logistikbranche einen Fachkräftemangel. «Wir sind noch nicht am Ende des Tunnels. Aber wir sehen dieses angenehme Leuchten, wenn es dann bald wieder herausgeht.»



Aktuell stehen wir auch in einer Transformation der Branche selber: weg vom Verbrenner, hin zum Elektroauto. Auch Mercedes wird Ende dieses Jahres acht elektrische Fahrzeuge auf dem Markt haben, sagt der Mercedes-Schweiz-Chef. Zu diesem Wandel gehören aber auch Fragen wie: «Wie und wo kann ich laden? Wo kommt der Strom her? Wie vergleiche ich von einer Verbrauchssteuer her Elektrofahrzeuge mit Verbrennern? Wie führe ich den politischen und gesellschaftlichen Diskurs? Da gibt es eine ganze Menge Themen, an denen wir gerne mitarbeiten, die wir aber nicht alleine lösen können. Es braucht einen Verbund und da müssen wir schneller werden.»