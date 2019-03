Stadler Rail will an die Börse

Der Zughersteller Stadler Rail will sich dem Publikum öffnen.

Der Börsengang sei in den nächsten Monaten geplant, unter Berücksichtigung der Verhältnisse am Finanzmarkt.

Peter Spuhler soll auch nach dem Börsengang grösster Aktionär und Verwaltungsratspräsident bleiben.

Das Unternehmen von Alt-SVP-Nationalrat Peter Spuhler konkretisiert seine bereits angedeuteten Börsenpläne.

Aktuell hält Firmenpatron und Verwaltungsratspräsident Spuhler 80 Prozent an der Firma. Im Rahmen des Börsengangs sollen nun ausschliesslich bestehende Aktien aus seinem direkten und indirekten Besitz angeboten werden, teilt Stadler Rail mit.

Weniger Umsatz erzielt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Stadler erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Netto-Umsatz von 2 Milliarden Franken, nach 2.4 Milliarden im Vorjahr. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen sowie Abschreibungen (Ebitda) verringerte sich auf 208 Millionen (245 Millionen im Vorjahr), wie das Unternehmen mitteilt. Die Gewinnmarge (Betriebsgewinn in Prozent des Umsatzes) lag bei 7,5 Prozent. Stadler gab erstmals Gewinnzahlen bekannt. Wie die jüngsten Zahlen zeigen, setzte sich die Erholung beim Umsatz vorerst nicht weiter fort. 2017 war als das Jahr in die neuere Firmengeschichte eingegangen, in dem Stadler Rail die schwierige Situation nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses von 1.20 Franken gemeistert hatte. Die Firma war 2015 von der Aufhebung der Euro-Untergrenze durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) hart getroffen worden. Seit Anfang 2018 ist Thomas Ahlburg Konzernchef von Stadler Rail.

Neue Verwaltungsrätin gewählt

Stadler wurde 1942 gegründet und stellt unter anderem Hochgeschwindigkeitszüge, U-Bahnen, Trams und Zahnradbahnen her. Derzeit arbeiten 8500 Mitarbeiter für Stadler.

Der Börsengang an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sei ein logischer nächster Schritt in der Geschichte von Stadler, so das Unternehmen. Er solle helfen, die langfristige Wettbewerbsposition des Unternehmens zu stärken.

Wie Stadler weiter bekannt gab, ist Barbara Egger-Jenzer, die frühere Regierungsrätin des Kantons Bern, in den Verwaltungsrat gewählt worden.