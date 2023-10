Die Anzahl an Firmenpleiten in der Schweiz ist im bisherigen Jahresverlauf deutlich höher ausgefallen als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Von Januar bis September 2023 wurden im Vergleich zum Vorjahr acht Prozent mehr Konkursverfahren eröffnet.

In der Schweiz kam es in den ersten drei Quartalen dieses Jahres zu insgesamt 3845 Unternehmenskonkursen, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet mitteilte.

Am stärksten gestiegen ist die Zahl der Firmeninsolvenzen im Jahresverlauf in der Grossregion Espace Mittelland, wo die Konkurse um 17 Prozent anstiegen. Im Tessin betrug das Plus 13 Prozent, gefolgt von der Nordwestschweiz mit plus elf Prozent und Zürich mit plus zehn Prozent.

Was sind die Gründe, Denise Joder-Schmutz? Box aufklappen Box zuklappen «Die neusten Zahlen zu den Firmenkonkursen zeigen, dass die Nachwehen der Pandemie anhalten. Während der Pandemie wurden viele Firmen vom Staat unterstützt, damit sie die schwierigen Zeiten überstehen. Unterdessen sind die Programme abgelaufen. Hinzu kommen neue Probleme für die Firmen: Die gestiegenen Zinsen verteuern die Kredite, die Energie und Rohstoffe sind teurer geworden. All dies belastet Unternehmen. Das führt dazu, dass im Vergleich zu vor der Pandemie dieses Jahr mehr Firmen Konkurs gehen.» Die Kurzeinschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktorin Denise Joder-Schmutz

Das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit ist stark von der Branche abhängig. In der Holz- und Möbelindustrie etwa ist die Wahrscheinlichkeit eines Konkurses dreimal so hoch wie im gesamtschweizerischen Durchschnitt. Bei den Handwerksbetrieben und im Gastgewerbe liegt der Faktor bei 2.3 und im Baugewerbe kam es zu doppelt so vielen Pleiten wie im Schnitt.

Die Zahl der Neugründungen hat in diesem Jahr ebenfalls zugenommen. Das Plus fiel mit drei Prozent auf 38'325 neue Unternehmen aber deutlich tiefer aus als das Konkurswachstum.