Wie steht es um Ihren Alkoholkonsum? Der Dry January bietet eine Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Wer es schafft, im Januar auf Alkohol zu verzichten, kann nur gewinnen. Das eingesparte Geld hilft, das Januarloch zu überbrücken und Körper und Geist werden frohlocken.
Was wissen Sie über den Dry January und das vermeintliche Genussmittel Alkohol? Das Quiz macht Sie vielleicht einen Schluck schlauer.
Die Quizwelt auf SRF
