 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

«3 vo 5» – das Kultquiz Dry January – das Quiz für einen trockenen Januar

Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein, damit Ihre Chancen auf einen trockenen Januar intakt sind.

06.01.2026, 17:40

Teilen

Wie steht es um Ihren Alkoholkonsum? Der Dry January bietet eine Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Wer es schafft, im Januar auf Alkohol zu verzichten, kann nur gewinnen. Das eingesparte Geld hilft, das Januarloch zu überbrücken und Körper und Geist werden frohlocken.

Was wissen Sie über den Dry January und das vermeintliche Genussmittel Alkohol? Das Quiz macht Sie vielleicht einen Schluck schlauer.

Die Quizwelt auf SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)