Der Dry January ist eine weltweite Bewegung von Millionen von Menschen, die im Januar keinen Alkohol trinken. Die Idee lässt sich bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts nach Skandinavien verfolgen. Offiziell wurde die Kampagne 2013 in England gestartet. In der Schweiz organisieren das Blaue Kreuz, der Fachverband Sucht, GREA und Sucht Schweiz den Dry January zusammen. Gemäss dem Blauen Kreuz macht heutzutage bereits jede achte Person in der Schweiz beim Dry January mit.