Einen Monat lang auf Zucker zu verzichten, sei sicher keine schlechte Idee, sagt Philipp Gerber, Endokrinologe am Universitätsspital Zürich. «Haushaltszucker ist im Prinzip nichts, was wir brauchen, und hat viele negative Effekte auf unseren Stoffwechsel.» Denn er bestehe nicht nur aus Glukosemolekülen, wie sonstige Stärkeprodukte, sondern auch aus Fruchtzucker, der unserem Körper zusätzlich schaden kann. «Fruchtzucker kann etwa zu erhöhter Fettproduktion in der Leber führen, was wiederum ein Startpunkt ist für Folgeerscheinungen wie Fettleber oder Diabetes», sagt Gerber.

Auf Haushaltszucker (wie er beispielsweise in Süssgetränken und Schokolade vorkommt) könne man also gut verzichten. Der Körper werde immer noch genug Zucker zu sich nehmen: «Zuckermoleküle sind in allen Kohlehydraten drin», so Gerber.

Dennoch sollte man die Wirkung eines befristeten Zuckerverzichts nicht überschätzen, wie auch der Experte betont: «Von einem einzigen Monat profitiert der Körper nicht wahnsinnig.» Vielmehr würde der Körper profitieren, wenn man seinen Zuckerkonsum dauerhaft reduziert. Deshalb sei die Zucker-Challenge als Startpunkt für einen langfristigen bewussten Umgang mit Zucker eine gute Sache. Personen, die langfristig abnehmen möchten, würde Gerber eine Zucker-Challenge jedoch nur bedingt empfehlen. Denn es bestehe die Gefahr, dass ein zuckerfreier Monat zu einem Jojo-Effekt führen könnte.