Fünf Fragen zum Thema Hörspiel. Drei Richtige – und Sie outen sich als Hörspielliebhaberin oder Hörspielliebhaber.

Kino im Kopf – wie gut kennen Sie sich mit Hörspielen aus?

Das erste Hörspiel in der Schweiz wurde 1925 gesendet. SRF blickt am Thementag vom 3. September 2025 auf 100 Jahre Hörspiel zurück. SRF schlägt zum Jubiläum eine Brücke zwischen den Anfängen des Hörspiels bis zur heutigen Moderne. Von Krimi-Gassenhauern über literarische Klassiker von Dürrenmatt und Frisch bis hin zu modernen Podcast-Serien. Zu hören ist das Programm am Mittwoch, 3. September 2025, ab 07.00 Uhr auf Radio SRF 1 und Radio SRF 2 Kultur sowie unter srf.ch.

Zur Einstimmung des Thementages das Blitzquiz – wie steht es um Ihr Hörspiel-Wissen?

Der Thementag dient zugleich auch als Auftakt einer Sendereihe mit den besten Hörspielen von Anbeginn bis heute. Diese Reihe ist im September und Oktober 2025 auf Radio SRF 1 und Radio SRF 2 Kultur sowie in den SRF-Podcasts «Hörspiel» und «Krimi» zu hören.

Kultquiz «3 vo 5» Box aufklappen Box zuklappen Machen Sie den Test im Kultquiz «3 vo 5» – täglich um 13:40 Uhr auf Radio SRF 1 oder gleich hier online.