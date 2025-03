Per E-Mail teilen

Für ein Blech von rund 30 Zentimeter.

Zutaten

300 Gramm Kuchen- oder Butterblätterteig

700 – 800 Gramm Äpfel (Boskoop, Golden oder Braeburn)

2 dl Vollrahm

3 EL Zucker

1 Ei

ausgekratztes Vanillemark

wenig Butter zum Ausbuttern des Kuchenblechs

Zubereitung

Den Ofen auf knapp 200 Grad vorheizen. Das Kuchenblech mit wenig Butter ausbuttern.

Für den Guss Rahm, Ei, Zucker und Vanillemark in eine Schüssel geben und mit dem Schwingbesen gut verrühren.

Den Teig rund ausrollen und ins ausgebutterte Blech geben. Den Teigboden mit einer Gabel einige Male einstechen.

Die Äpfel schälen, halbieren und entkernen Oder: die Äpfel ungeschält (besonders schön bei rotschaligen Äpfeln) halbieren und ebenfalls entkernen.

Die Apfelhälften dann mit der Schnittfläche gegen unten auf die Arbeitsfläche geben und in feinste Scheiben (etwa 3 – 4 mm) schneiden. Die Apfelscheiben oder Schnitze dann vom Blechrand her ringförmig und dicht an dicht oder auch leicht überlappend auf den Teig legen, bis die ganze Wähe belegt ist.

Den Guss vorsichtig über die Äpfel geben und die Wähe für etwa 35 bis 40 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben.

Maja Brunner Foodredaktorin, Radio SRF 1 Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Maja Brunner arbeitet als Foodredaktorin bei Radio SRF 1 und ist verantwortlich für die kulinarische Rubrik «A Point». Die Sendung wird von Montag bis Freitag um 11.40 Uhr auf Radio SRF 1 ausgestrahlt. Porträt Maja Brunner

Einfacher Kuchenteig Box aufklappen Box zuklappen Zutaten 250 Gramm Weissmehl

ca. 1 TL Salz

70 Gramm Butter, schmelzen

90 Gramm Sauerrahm

ca. 0.75 dl Wasser Zubereitung Das Mehl in eine Schüssel geben. Salz dazu geben und gut mischen. Die geschmolzene Butter (sie darf nicht heiss sein) mit dem Sauerrahm und dem Wasser mischen und alles zusammen zum Mehl geben. Die Masse von Hand oder mit dem Teigrührwerk kurz zu einem Teig zusammenfügen, möglichst ohne zu kneten. Den Teig zu einer flachen Platte formen, in Frischhaltefolie einschlagen und für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank geben. Der Teig kann problemlos auch auf Vorrat hergestellt und eingefroren werden.