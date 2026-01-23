Reisetrends 2026: Wo und wie die Schweiz Ferien macht

Vom Herzen Europas hinaus in die weite Welt: Die Schweiz zeigt sich 2026 reisefreudig. Damit setzt sich der Trend seit Corona fort: Sowohl die Anzahl der Kurztrips, wie auch der längeren Reisen nimmt zu – trotz gestiegener Kosten. Gleichzeitig sinkt der Anteil an Schweizerinnen und Schweizern, die nur in der Schweiz Ferien machen. Andrea Beffa, Geschäftsführerin des Schweizer Reiseverbands über die Reiselust von Herr und Frau Schweizer.

Andrea Beffa Geschäftsführerin Schweizer Reiseverband Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Andrea Beffa ist seit Februar 2023 Geschäftsführerin des Schweizer Reiseverbands.

SRF: Gibt es bereits Trends bei den Destinationen 2026?

Andrea Beffa: Ja, die gibt es. Man reist sehr gerne in die Ferne. Asien ist beispielsweise sehr beliebt mit Sri Lanka, Thailand, Vietnam, aber auch Japan. Auch das Mittelmeer ist wieder gefragt: Griechenland ist sehr hoch im Kurs.

Schweizerinnen und Schweizer sind gerne individuell unterwegs.

Ebenso der Norden von Europa, sowohl im Winter als auch im Sommer. Man kann also sagen: Die Reiselust von Herrn und Frau Schweizer ist für dieses Jahr sehr gross.

Beliebte Reiseziele 2026

Hanoi Train Street in Vietnam: Nur Zentimeter an Häusern und Touristen vorbei führt diese aktive Zuglinie.

Der buddhistische Wat Arun Tempel in Bangkok gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Er steht am Westufer des Chao-Phraya-Flusses.

Sri Lanka ist für Rundreisen sehr beliebt. Badegäste werden ebenso angezogen wie Entdeckungstouristen.

Japan gehört zu den beliebtesten Reisezielen. 2025 zog das Land über 42 Millionen Touristinnen und Touristen an.

In ferne Länder fliegt man natürlich mit dem Flugzeug. Gibt es auch Trends in Richtung Zugreisen, Trampen oder Trekking?

In Europa, vor allem für Strecken bis zu etwa sechs Stunden, ist der Zug ein sehr beliebtes Reisemittel geworden. Aber auch in den ferneren Destinationen wird vor Ort der Zug oder ein anderes öffentliches Verkehrsmittel genutzt.

Wie reisen die Leute?

Die Schweizerinnen und Schweizer sind sehr gerne individuell unterwegs. Rundreisen stehen im Mittelpunkt, das Erlebnis zählt. Sie wollen Destinationen und Länder entdecken, Land und Leute kennenlernen und etwas erleben.

Ich würde empfehlen, früh zu buchen.

Mit den USA ist es momentan bekanntlich nicht ganz einfach. Dennoch haben viele den Wunsch, dorthin zu reisen. Was wissen Sie über die Kontrollen bei der Einreise?

Die USA sind nach wie vor für viele ein faszinierendes Reiseland und die Nachfrage ist da. Klar gibt es Verunsicherungen bei der Einreise. Man muss aber wissen: Die USA hatten schon immer sehr strenge Einreisekontrollen.

Wenn man gut vorbereitet ist, die richtigen Dokumente komplett und korrekt ausgefüllt dabei hat und offen auftritt, sollte man keine Probleme haben.

Man liest immer wieder, dass man Angst haben muss, das Handy abgegeben zu müssen.

Ich glaube, das ist eine gewisse Verunsicherung aufgrund der aktuellen Berichterstattung. Uns sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen unsere Kundinnen und Kunden Probleme bei der Einreise hatten.

Stichwort Preise: Muss man weiterhin tief in die Tasche greifen, wenn es um das Reisen geht?

Aktuell gehen wir davon aus, dass sich die Preise auf dem Niveau stabilisieren, das wir aktuell haben. Wir rechnen derzeit nicht mit weiteren grossen Preissteigerungen.

Haben Sie Tipps und Tricks? Ergibt es mehr Sinn, früh oder kurzfristig zu buchen?

Aufgrund der grossen Nachfrage würde ich unbedingt empfehlen, früh zu buchen. Einerseits, um sich bei klaren Vorstellungen die Verfügbarkeit zu sichern, andererseits für die guten Preise. Wenn man spontan oder flexibel ist, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, kurzfristig ein Schnäppchen zu machen.

Ein weiterer Tipp für Flüge: Zu klassischen Feriendestinationen sind Flüge am Wochenende meist teurer als unter der Woche. Wenn man den Flug auf einen Wochentag legen kann oder die Flugzeiten vergleicht, findet man oft günstigere Angebote.

Das Gespräch führte Sandra Schiess.