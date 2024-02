In der Schweiz leben momentan 9 Millionen Menschen. Tendenz steigend. Für die SVP kann es so nicht weitergehen. Abhilfe schaffen soll eine neue Zuwanderungsinitiative. Aber wie? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!

Noch in den 80er Jahren lebten in der Schweiz rund 6.4 Millionen Menschen. Seither ist die ständige Wohnbevölkerung stetig gewachsen. Mittlerweile leben 9 Millionen Menschen in der Schweiz. Pro Jahr wandern aktuell netto rund 80'000 Personen aus dem Ausland ein, hauptsächlich aus den EU-Ländern. Damit gehört das Bevölkerungswachstum in der Schweiz zu den höchsten in Europa.

Auch die Schweizer Bevölkerung ist gewachsen, durch eine positive Geburtenrate und durch Einbürgerungen. Im Verhältnis ist die Zahl der Zugewanderten jedoch stärker gewachsen. Mittlerweile sind 26 % der ständigen Wohnbevölkerung Ausländerinnen und Ausländer, 74 % haben einen Schweizer Pass.

Bevölkerungsprognose

Das Bundesamt für Statistik rechnet mit einem weiteren Bevölkerungswachstum. Im mittleren Szenario soll etwa im Jahr 2040 die Grenze von 10 Millionen Einwohnern erreicht werden. Bis 2050 wären es rund 10.4 Millionen.

Anderer Meinung ist die Denkfabrik Avenir Suisse. Zehn Millionen erreiche man nur mit einem jährlichen Bevölkerungswachstum von mehr als einem Prozent. Das sei bisher aber nur selten vorgekommen. Man gehe eher davon aus, dass die Einwohnerzahl in Zukunft schrumpfen werde, so wie in allen westlichen Ländern. Der Grund sei der demografische Wandel. Weil geburtenstarke Jahrgänge in Pension gingen, brauche es zudem weitere Zuwanderung, um den Wohlstand zu sichern.

Initiative der SVP

Ganz anderer Meinung ist die SVP. Um den Wohlstand zu sichern, brauche es eine Begrenzung des Bevölkerungswachstums. Die Situation sei prekär, und man verweist auf die Wohnungsnot, überfüllte Züge und Verkehrsstaus.

Voraussichtlich im Frühling wird die SVP eine Zuwanderungsinitiative einreichen. Sie will verhindern, dass vor 2050 mehr als zehn Millionen Menschen in der Schweiz leben. Zu diesem Zweck soll die Zuwanderung gebremst werden.

SVP Zuwanderungsinitiative Box aufklappen Box zuklappen Die SVP hat die benötigen 100'000 Unterschriften für die sogenannte «Nachhaltigkeitsinitiative» zusammen, bestätigt der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter. Sie soll im April eingereicht werden. Die Initiative verlangt, dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten darf. Bei einer ständigen Wohnbevölkerung von 9.5 Millionen Menschen, müssten laut dem Initiativtext Parlament und Bundesrat Massnahmen im Asylbereich ergreifen. Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung den Grenzwert von 10 Millionen Menschen, verlangt die Initiative, dass die Schweiz das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU kündigt.

Schweiz braucht Zuwanderung

Die Gegner der Initiative haben sich noch nicht formiert. Das Begehren der SVP weckt jedoch Erinnerungen an die Begrenzungsinitiative («Für eine massvolle Zuwanderung»). Sie forderte, dass die Schweiz die Zuwanderung eigenständig regelt und das Freizügigkeitsabkommen mit der EU neu verhandelt oder kündigt. Die Initiative wurde am 27. September 2020 an der Urne verworfen.

Schon damals argumentierten die Gegner (u.a. Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände), dass die Schweiz in den kommenden Jahren auf eine starke Zuwanderung angewiesen sei. Die Babyboomer-Generation geht in Pension, die frei werdenden Stellen können nicht alle mit Personen aus dem Inland besetzt werden.

Die linken Parteien verteidigten schon damals das Freizügigkeitsabkommen mit der EU. Sie werden auch jetzt kaum bereit sein, Verschärfungen im Asylbereich – wie es die neue SVP-Initiative fordert – zu akzeptieren.

Wie viel Platz hat die Schweiz? Muss das Bevölkerungswachstum reguliert werden? Und wenn ja, wie? Diskutieren Sie mit!