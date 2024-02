Die SVP will die Bevölkerung auf 10 Millionen Menschen in der Schweiz begrenzen. Eine Forscherin an der ETH hat ein Konzept für weit mehr Einwohner entwickelt.

Im Frühling dürfte die SVP erneut eine Zuwanderungsinitiative einreichen. Sie soll verhindern, dass in der Schweiz mehr als zehn Millionen Menschen leben dürfen. Diese Schwelle soll bis ins Jahr 2050 nicht überschritten werden. Zu diesem Zweck müsste die Schweiz eine Art Zuwanderungsbremse einrichten.

Unterschriften für SVP-Zuwanderungsinitiative beisammen Box aufklappen Box zuklappen Die SVP habe die Unterschriften für ihre neue Initiative zur Begrenzung der Zuwanderung zusammen. Das sagt der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter in einem Interview mit der Zeitung «Blick». Die Partei habe rund 110'000 beglaubigte Unterschriften gesammelt, die Initiative solle Ende März oder Anfang April eingereicht werden. Die Initiative verlangt, dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten darf. Bei einer ständigen Wohnbevölkerung von 9.5 Millionen Menschen müssten laut dem Initiativtext Parlament und Bundesrat Massnahmen im Asylbereich ergreifen. Sollten die Massnahmen nicht ausreichen, verlangt die Initiative, dass die Schweiz das Personenfreizügikeits-Abkommen mit der EU kündigt. Laut dem Bundesamt für Statistik betrug die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz Ende September letzten Jahres knapp 9 Millionen.

Marcel Dettling ist bald neuer Präsident der SVP. Bereits jetzt sei die Situation in der Schweiz prekär, sagt er und nennt ein paar Stichworte: Wohnungsnot, überfüllte Züge und Verkehrsstaus.

Zweifel an Zunahme auf zehn Millionen

Etwa im Jahr 2040 soll die Grenze von zehn Millionen Einwohnern in der Schweiz erreicht sein. Das hat das Bundesamt für Statistik berechnet. Bei der Denkfabrik Avenir Suisse zweifelt man aber daran, dass dieses Szenario tatsächlich eintrifft.

Wenn doch, könne die Schweiz dankbar sein, wenn sie aufgrund der Zuwanderung einst zehn Millionen Einwohner und Einwohnerinnen hätte, sagt Ökonom Lukas Rühli. Das wäre ein Zeichen für die wirtschaftliche Attraktivität der Schweiz.

Bevölkerung schrumpft

Zehn Millionen erreiche man nur mit einem jährlichen Bevölkerungswachstum von mehr als einem Prozent, ist Rühli überzeugt. Bisher sei das aber nur selten vorgekommen. Er rechnet auch für die kommenden Jahre nicht mit einem Bevölkerungswachstum von über einem Prozent.

Im Gegenteil, sagt der Experte für Raumplanung bei Avenir Suisse. Die Einwohnerzahl der Schweiz schrumpfe eher, als dass sie weiter anwachse. Wie in allen westlichen Ländern gehe die Einwohnerzahl hierzulande zurück.

Legende: Im Zürcher Glattpark in der Gemeinde Opfikon entstand nach 2011 ein komplett neues Stadtquartier für 7000 Einwohner und etwa gleich viele Arbeitsplätze. (Bauarbeiten 2013). KEYSTONE / Steffen Schmidt

Der Grund sei der Rückgang bei der arbeitsfähigen Bevölkerung. Unter anderem gehen die Menschen der geburtenstarken Jahrgänge in Pension. Dies habe Auswirkungen auf den Wohlstand der Schweiz. Um ihn aufrechterhalten zu können, brauche es eine anhaltende und deutliche Immigration.

Für Lukas Rühli ist klar: Ohne Zuwanderung gäbe es vielleicht mehr Platz im Zug und auf den Strassen, dafür hingegen viel weniger Wohlstand.

Sogar 16 Millionen unterbringen

Falls die Schweiz doch irgendwann zehn Millionen oder mehr Einwohner zählt, hat die Architektin und Raumplanungsforscherin Sibylle Wälty ein Konzept entwickelt. Es heisst die «10-Minuten-Nachbarschaft» und geht so: An Zentrumslagen sollen mehr Menschen leben. Das soll gleichzeitig Verkehrsprobleme reduzieren und die Zersiedelung eindämmen.

In einem Radius von 500 Metern würden 15’000 Menschen leben und arbeiten. Alles wäre in zehn Minuten zu Fuss erreichbar. Dabei brauche es nicht zwingend Hochhäuser, lediglich ein paar Stockwerke mehr genügten, sagt die ETH-Forscherin Wälty.

In Genf lebten und arbeiteten sogar 30’000 Menschen innerhalb der 500 Meter. Mit dem Konzept der «10-Minuten-Nachbarschaft» könne die Schweiz in ferner Zukunft sogar bis zu 16 Millionen Einwohner unterbringen. Dies nicht etwa in engen Verhältnissen, so Wälty, sondern qualitätsvoll und im bestehenden Siedlungsraum.