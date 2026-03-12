 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Croque Willi – knusprig und simpel

Im Gegensatz zum klassischen Croque Monsieur wird beim „Willi“ oft dunkles Brot verwendet. Einfach, lecker und schnell gemacht.

Autor: 

12.03.2026, 13:15

Teilen

Rezept für Croque Willi

Zutaten (für 4 Personen)

  • 8 Scheiben dunkles, kräftiges Brot
  • 40 g weiche Butter
  • 1 TL Dijon-Senf
  • 12 feine Tranchen vom geräucherten Speck
  • Pfeffer
  • 200 g Gruyère AOP

Zubereitung

  1. Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorwärmen.
  2. Auf einem mit Backpapier belegten Blech die Brotscheiben auf der obersten Rille kurz beidseitig toasten.
  3. Die weiche Butter mit dem Senf in einer kleinen Schüssel gut vermischen.
  4. Vier Brotscheiben mit der Buttermischung ordentlich bestreichen.
  5. Die Specktranchen auf den vier bebutterten Brotscheiben verteilen.
  6. Gruyère AOP grob reiben (Röstiraffel) und die Hälfte der Menge darüber streuen. Würzen mit Pfeffer.
  7. Die anderen Brotscheiben (Deckel) ebenfalls mit Käse bestreuen und neben den anderen vier Scheiben auf dem Blech in der Mitte des Ofens toasten, bis der Käse zu schmelzen beginnt.
  8. Dann das Blech aus dem Ofen nehmen und die Böden mit den Deckeln belegen. Im Ofen fertig backen, bis der Käse des Deckels über die Böden tropft.

Croque Willi – knusprig und simpel

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 27.01.2021 11:40 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)