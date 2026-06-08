Smashed Gurkensalat mit Sesam
Zutaten (für 4 Personen) / Zubereitungszeit: 15 Minuten
Zutaten
- 2 Salatgurken
- 2 EL weisser Sesam, geröstet
Sauce 1 (klassisch)
- 2 EL Reisessig
- 1 EL Sesamöl (aus geröstetem Sesam)
- 1 EL neutrales Öl
- 10 g Ingwer, gerieben
- 1 Knoblauchzehe, fein gehackt oder gerieben
- Salz
- wenig Palmzucker oder Puderzucker (nach Belieben)
Sauce 2 (mit Tahini)
- 2 EL Tahini (Sesammus)
- 2 EL Reisessig
- 2 EL neutrales Öl
- 10 g Ingwer, gerieben
- 1 Knoblauchzehe, fein gehackt oder gerieben
- 2 TL helles Miso
- Salz
- etwas Wasser (nach Bedarf, zum Verdünnen)
Zubereitung
- Die Gurken auf ein Schneidebrett legen. Mit dem Wallholz kräftig darauf schlagen, bis sie Risse bekommen und leicht zerquetscht sind. Die Gurken mit dem Messer in mundgerechte Stücke schneiden.
- Für die Sauce alle Zutaten gut verrühren.
- Die Tahini-Sauce nach Belieben mit etwas Wasser verdünnen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
- Die Gurkenstücke mit der gewählten Sauce mischen. In eine Schale geben und mit dem gerösteten Sesam bestreuen.