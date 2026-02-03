Rezept - Gefüllte Blätterteigrollen mit Spinat und Feta

Wir mögen Spinat. Und wir packen ihn auch gerne mal mit zerbröseltem Feta und fein gehackten Frühlingszwiebeln in Blätterteig. Würzen die Spinatfüllung mit frischem Dill, Pfeffer und Sumach und dann, ja: «röllele, röllele, röllele».