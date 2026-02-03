Rezept Gefüllte Blätterteigrollen mit Spinat und Feta

Rezept für Blätterteigrollen mit Spinat und Feta
Zutaten (für 4 Personen)
- 350 g Blätterteig, rechteckig ausgewallt (ca. 26 x 40 cm) und längs halbiert
- 600 g frischer Spinat
- 300 g Feta, zerbröselt
- 2 – 3 Frühlingszwiebeln, fein gehackt
- 2 – 3 Zweiglein frischer Dill, gezupft und fein gehackt
- ½ TL Sumach oder wenig Zitronensaft
- Salz und Pfeffer aus der Mühle
- 1 Ei, getrennt
Zubereitung
- Den Ofen auf 200 Grad vorheizen.
- Den Spinat waschen und nass in eine grosse Pfanne geben. Die Pfanne mit dem Deckel verschliessen und den Spinat kurz bei mittlerer Hitze zusammenfallen lassen. Etwas Salz dazugeben und auskühlen lassen. Den Spinat gut auspressen.
- Die Frühlingszwiebeln und den Dill fein hacken und zusammen mit dem Feta zum Spinat geben. Pfeffer und Sumach dazugeben und alles von Hand zu einer gleichmässigen Füllung verkneten. Wenn nötig noch etwas Salz zugeben.
- Die Füllung halbieren und je eine Hälfte der Füllung in Form eines Streifens mittig auf den Blätterteig geben. Die eine Längsseite des Teigstreifens mit etwas Eiweiss bestreichen und den Teig zu einer Rolle verschliessen. Die Teigenden leicht andrücken. Die beiden Rollen mit der «Naht» gegen unten auf ein mit einem Backtrennpapier ausgelegtes Blech geben, Die Teigrolle mit Eigelb bestreichen und mit etwas Mohn bestreuen.
- Das Blech für etwa 25 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben. Schneiden Sie die Rollen anschliessend in passende Portionen.
Tipp: Blätterteigrollen eignen sich wunderbar zum Apéro.