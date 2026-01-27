Inhalt

Rezept - Herzhafter Käsekuchen nach Greyerzer Art Käse macht glücklich. Bei unserer A point-Köchin Maja Brunner kommt ein feiner Käsekuchen nach Greyerzer Art auf den Tisch. Autor: Maja Brunner

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Rezept für Käsekuchen nach Greyerzer Art Zutaten (Für ein Kuchenblech von 30 cm Durchmesser) Teig 250 g Mehl

1 Eigelb (das Eiweiss für die Füllung aufbewahren)

ca. 25 ml Eiswasser (Wasser mit Eiswürfel drin)

125 g Butter, weich (in Würfel schneiden, wenn die Butter noch kalt ist)

nicht ganz ½ KL Salz

Zum Blindbacken: getrocknete Kichererbsen Füllung 250 g Greyerzer von guter Qualität (Alter: moyen, ca. 9 Mt. alt)

200 g Greyerzer Doppelrahm

2 dl Halbrahm

ca. ½ dl Milch

1 Ei

1 Eiweiss

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer Zubereitung Das Mehl in einer Schüssel mit dem Salz mischen und in der Mitte eine Mulde machen. Die weichen Butterwürfel, das verquirlte Eigelb und etwas Eiswasser in die Mulde geben und alles zusammen zu einem Teig verkneten. So wenig und so kurz wie möglich kneten. Eventuell noch etwas Eiswasser dazu geben, der Teig soll nicht allzu trocken werden. Den Teig zu einer Platte formen und diese in Frischhaltefolie einwickeln und für mindestens eine Stunde, noch besser über Nacht in den Kühlschrank stellen. Für die Füllung, den Käse reiben und diesen mit den restlichen Zutaten (Doppelrahm, Halbrahm, evtl. Milch, Ei, Eiweiss) gut vermischen. Mit Salz und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer abschmecken. Den gekühlten Teig schnell auf einem Backpapier etwa 3 mm dick auswallen und dann sofort mit dem Papier aufs Blech legen. Ein zerknülltes Backpapier darauf ausbreiten, mit reichlich Kichererbsen belegen und bei 180 Grad ca.15 Min. blind vorbacken. Dann das zerknüllte Backpapier und die Kichererbsen entfernen und die Füllung auf dem vorgebackenen Teig gleichmässig verteilen. Den Käsekuchen erneut in den Ofen schieben und bei 180 Grad ca. 40 bis 50 Min. backen bis der Kuchen etwas Farbe angenommen hat. Herzhafter Käsekuchen nach Greyerzer Art Rezept als PDF herunterladen Herzhafter Käsekuchen nach Greyerzer Art

Aus A point vom 28.09.2012 11:40 Uhr