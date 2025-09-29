Rezept Castagnaccio

Rezept für Castagnaccio
Zutaten
- 3 EL Olivenöl
- 320 g Kastanienmehl
- 200 g Marroni-Püree
- 2 Prisen Salz
- 400 ml lauwarmes Wasser
- 1 Handvoll Baumnüsse
- 1 Handvoll Marroni
- ½ Handvoll Rosinen
- 1-2 Zweige Rosmarin
- ½ TL (Tannenschösslig-)Honig
Zubereitung:
- Eine Backblechform mit 1 EL Olivenöl auspinseln.
- Den Backofen auf 230°C (Ober-Unterhitze) vorheizen.
- Das Kastanienmehl, das Marroni-Püree, das Salz und 1,5 EL Olivenöl in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen das Wasser darunter mengen, bis der Teig cremig wird.
- Die Baumnüsse und die Marroni leicht zerhacken und ca. ¾ von beidem in den Teig einrühren.
- Die Rosmarinblätter vom Zweig lösen und ganz fein zerhacken und auch ¾ davon in den Teig geben.
- Die Rosinen ganz in den Teig geben und alles vermengen.
- Den Teig in die Form füllen und bei 180°C für 40 Minuten im Ofen backen, bis es die ersten typischen Risse auf der Oberfläche gibt.
- Den noch lauwarmen Kuchen mit einem Olivenöl-Honig-Mix (1 TL Öl, ½ TL Honig) bestreichen und je nach Gusto mit Rosmarin, Marroni und Nüssen verzieren.
Tipp:
Am besten den Kuchen anschliessend direkt lauwarm servieren mit Schlagrahm und/oder Vanille-Eis.