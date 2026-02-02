Rezept Linsen-Burger

Rezept für Linsen-Burger
Zutaten (für 4 Personen)
- 100 g grüne Linsen (Puy-Linsen oder Anicia) oder Beluga-Linsen
- 3-4 dl Wasser
- 1 EL Bratbutter
- 2 Zwiebeln, gehackt
- 2 TL Kreuzkümmel
- 1 TL Koriander
- 2 TL Salz
- 6 gehäufte EL Hafer- oder Hirsenflöckli
- 1 Ei
- evtl. 1 EL Mehl
- 180 g Crème fraîche
- 2 – 3 EL frische Kräuter, fein geschnitten (z.B. Schnittlauch, Peterli, Oregano, Thymian, Basilikum)
- Salz und Pfeffer aus der Mühle
- 8 Bürli oder Burger-Brötli
Zubereitung:
- Die Linsen zusammen mit dem Wasser aufkochen und 20 Min. weichkochen. 30 Min. quellen lassen. Gut abtropfen.
- Die Bratbutter in einer Bratpfanne erhitzen. Die Zwiebel zusammen mit dem Kreuzkümmel und dem Koriander in der Bratbutter dämpfen. Mit den abgetropften Linsen mischen. Hafer- oder Hirsenflocken, das Ei und die 2 TL Salz dazugeben und gut mischen.
- 8 Burger daraus formen. Sollte die Masse etwas zu feucht sein und nicht binden, gibt man noch 1 EL Mehl zur Masse.
- Die Burger auf ein mit einem Backtrennpapier ausgelegtes Backblech legen und in den auf 180 Grad (Heissluft) vorgeheizten Ofen schieben. Ca. 10 Min. backen.
- Die Crème fraîche mit den Kräutern mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Die Brötli aufschneiden und je einen Linsen-Burger darauflegen. Etwas Crème fraîche auf die Linsen-Tätschli geben und die Burger zusammen mit einem bunten Blattsalat auf Tellern anrichten und servieren.