Rezept Pane profumato

Rezept für Pane profumato
Zutaten
- 200 g altbackenes Brot
- 3 EL Olivenöl
- 1/2 Knoblauchzehe
- 5 Blätter Petersilie
- 5 Blätter Basilikum
- Salz
- Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Das Brot in Würfel schneiden und im Ofen bei 160 Grad Umluft rösten, bis es trocken ist und leicht Farbe hat.
- Im Mixer zusammen mit Olivenöl, Knoblauch, Kräutern sowie etwas Salz und Pfeffer mahlen, bis es etwa die Konsistenz von Parmesan hat.
- In einem luftdichten Gefäss im Kühlschrank bis zu 2 Wochen haltbar.
Tipp
Das Pane profumato passt als Topping zu Pasta. Oder auch über Gemüse oder auf ein Fischfilet.