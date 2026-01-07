 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Pane profumato

Ein Rezept von Luigi de Gregorio, Küchenchef im Alex Lake Zürich. Pane profumato ist ideal als Topping für Pasta, Gemüse oder Fisch.

07.01.2026, 15:08

Teilen

Rezept für Pane profumato

Zutaten

  • 200 g altbackenes Brot
  • 3 EL Olivenöl
  • 1/2 Knoblauchzehe
  • 5 Blätter Petersilie
  • 5 Blätter Basilikum
  • Salz
  • Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Das Brot in Würfel schneiden und im Ofen bei 160 Grad Umluft rösten, bis es trocken ist und leicht Farbe hat.
  2. Im Mixer zusammen mit Olivenöl, Knoblauch, Kräutern sowie etwas Salz und Pfeffer mahlen, bis es etwa die Konsistenz von Parmesan hat.
  3.  In einem luftdichten Gefäss im Kühlschrank bis zu 2 Wochen haltbar.

Tipp

Box aufklappen Box zuklappen

Das Pane profumato passt als Topping zu Pasta. Oder auch über Gemüse oder auf ein Fischfilet.

Pane profumato

Radio SRF 1, «A Point», 15.15 Uhr, 7.1.2026 ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)