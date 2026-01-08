Rezept Portwein-Schalotten

Rezept für Portwein-Schalotten
Zutaten (für 4 Personen)
- 250 g Schalotten, geschält
- 1 EL Bratbutter
- Portwein (so viel, dass die Schalotten gerade damit bedeckt sind. Zum Kochen eine nicht zu grosse Pfanne wählen.)
- 1 TL Koriandersamen (fakultativ)
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Die Schalotten mit der Butter auf kleinem Feuer rundherum leicht hellbraun anrösten.
- Den Portwein und die Koriandersamen dazugeben und auf kleinem Feuer köcheln lassen, bis die Schalotten ganz weich und der Portwein zu Sirup eingekocht ist. Achtung: Aufpassen, dass der Portwein beim Einkochen nicht anbrennt. Sollten die Schalotten noch nicht ganz weich sein, der Portwein-Sirup aber schon sehr dickflüssig, kann man gegen Schluss des Einkoch-Prozesses noch ganz wenig Wasser zugeben.
- Servieren in Begleitung von grilliertem roten Fleisch, Siedfleisch oder Geflügel. Die Portwein-Schalotten passen auch perfekt zu Käse oder «vergolden» Ihr Sandwich.