Rezept für Käsespätzle mit karamellisierten und gerösteten Zwiebeln
Zubereitungszeit
ca. 1 Stunde
Zutaten
für ca. 5 Personen
- 500 g Hartweizengriess (Knöpflimehl)
- 5 Eier (mittelgross)
- 250 ml Milchwasser (50/50 Wasser und Milch)
- Salz
- frisch geriebene Muskatnuss
- 1 Kg Zwiebeln
- 2 dl Frittieröl
- Butter
- ca. 100 g rezenter Hartkäse
- ca. 100 g Halbhartkäse
- 5 EL Sauerrahm
- Pfeffer
- Petersilie
- Schnittlauch
Faustregel für die Menge Mehl und Eier pro person
Die ungefähre Faustregel: Pro Person 1 Ei und 100g Mehl und 50 ml Wasser. Den Salz- und Muskatgehalt entsprechend anpassen.
Zubereitung:
- Zuerst die Zwiebeln schälen und in dünne Streifen schneiden. Rund 3/4 der Zwiebeln mit 1-2 EL Butter und einer guten Prise Salz in eine grosse Bratpfanne geben und während 30-50 Minuten auf mittlerer Hitze rösten. Bei Bedarf jeweils noch einen Gutsch Wasser dazugeben, sollte die Pfanne zu trocken werden. Kurz vor Ende der Kochzeit die Zwiebeln abschmecken und bei Bedarf noch etwas nachsüssen.
- Das Knöpflimehl mit Salz, Muskat, Eiern und Milchwasser zu einem glatten Teig verklopfen, der Blasen wirft. Danach mindestens 15 Minuten ruhen lassen.
- Während der Teig ruht, die Käsemischung vorbereiten. Die zwei Käsesorten (pro Person ca. 1 Handvoll) raffeln und mit dem Sauerrahm vermengen und Pfeffern.
- Die Kräuter schneiden und danach die restlichen Zwiebeln mehlen, salzen und mit etwas edelsüssem Paprika bestreuen. Danach in ca. 2 dl Frittieröl bei mittlerer Hitze während 2-5 Minuten ausbacken, bis sie goldig braun sind.
- Die Spätzli entweder vom Brett ins gesalzene siedende Wasser schubsen mit einem Teigschaber oder übers Knöpflisieb ziehen. Sobald die Spätzli gar sind, schwimmen sie oben auf. Danach zum Abtropfen in ein Sieb geben.
- Die Spätzle und Knöpfli zum Schluss in einer Pfanne mit etwas Butter anbraten und die Käsemischung sowie die Kräuter dazugeben und bei tiefer Hitze vermengen. Zum Schluss anrichten und die karamellisierten und frittieren Zwiebeln auf den Käsespätzle verteilen.