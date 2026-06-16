 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Rezept Pouletsalat mit Oliven und Sellerie

Ein erfrischendes Getränk, das je nach Geschmack mehr oder weniger gesüsst werden kann. Geschmack und Farbe kommen von den Gurkenschalen.

Autor: 

16.06.2026, 09:53

Teilen

Rezept Pouletsalat mit Oliven und Sellerie

Vorspeise für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten + ca. 15 Minuten ziehen lassen

Zutaten

  • 5 dl Geflügel- oder Gemüsebouillon
  • 2 Pouletbrüstchen à ca. 150 g
  • 1 rote Zwiebel
  • 250 g Stangensellerie
  • 20 g Dill
  • 50 g Mayonnaise
  • 40 g grobkörniger Senf
  • 180 g griechisches Joghurt
  • 2 EL Zitronensaft
  • 1 Knoblauchzehe
  • 40 g schwarze Oliven, z.  B. Taggiasca
  • Salz, Pfeffer
  • Mini-Lattich zum Servieren

Zubereitung

  1. Bouillon aufkochen. Pouletbrüstchen beigeben und in der Bouillon ca. 5 Minuten kochen lassen. Pfanne vom Herd ziehen.
  2. Poulet abgedeckt ca. 15 Minuten im heissen Sud ziehen lassen.
  3. Pouletbrüstchen aus dem Sud heben und auskühlen lassen.
  4. Poulet in Streifen zupfen.
  5. Die Zwiebel in dünne Ringe hobeln. Stangensellerieblätter beiseitelegen, Stängel in Würfelchen schneiden. Dill hacken. Mayonnaise, Senf, Joghurt und Zitronensaft verrühren. Knoblauch dazupressen.
  6. Poulet, Zwiebel, Sellerie, Oliven und Dill beigeben und gut mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  7. Pouletsalat mit beiseitegelegten Sellerieblättern anrichten und mit Lattich servieren.

 

Rezept als PDF herunterladen

Radio SRF 1, 18.06.2026, 15:15 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)