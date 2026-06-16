Rezept Pouletsalat mit Oliven und Sellerie
Vorspeise für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten + ca. 15 Minuten ziehen lassen
Zutaten
- 5 dl Geflügel- oder Gemüsebouillon
- 2 Pouletbrüstchen à ca. 150 g
- 1 rote Zwiebel
- 250 g Stangensellerie
- 20 g Dill
- 50 g Mayonnaise
- 40 g grobkörniger Senf
- 180 g griechisches Joghurt
- 2 EL Zitronensaft
- 1 Knoblauchzehe
- 40 g schwarze Oliven, z. B. Taggiasca
- Salz, Pfeffer
- Mini-Lattich zum Servieren
Zubereitung
- Bouillon aufkochen. Pouletbrüstchen beigeben und in der Bouillon ca. 5 Minuten kochen lassen. Pfanne vom Herd ziehen.
- Poulet abgedeckt ca. 15 Minuten im heissen Sud ziehen lassen.
- Pouletbrüstchen aus dem Sud heben und auskühlen lassen.
- Poulet in Streifen zupfen.
- Die Zwiebel in dünne Ringe hobeln. Stangensellerieblätter beiseitelegen, Stängel in Würfelchen schneiden. Dill hacken. Mayonnaise, Senf, Joghurt und Zitronensaft verrühren. Knoblauch dazupressen.
- Poulet, Zwiebel, Sellerie, Oliven und Dill beigeben und gut mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Pouletsalat mit beiseitegelegten Sellerieblättern anrichten und mit Lattich servieren.