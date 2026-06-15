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Rezept Knuspriges Buttermilch-Poulet

15.06.2026, 15:16

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Rezept für Knurspriges Buttermilch-Poulet

Für ca. 4 Personen, Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + ca. 30 Minuten temperieren + über Nacht ziehen lassen

  • 1 grosse Knoblauchzehe
  • 5 dl Buttermilch
  • 2 EL Zitronensaft
  • 2 TL Salz
  • 4 Pouletbrüstchen à ca.150 g
  • 150 g Mehl
  • 75 g Maizena
  • 1 EL scharfer Paprika
  • 2 dl Öl zum Braten
  • Zitronenschnitze zum Servieren
  1. Knoblauch pressen. Mit Buttermilch, Zitronensaft und Salz gut verrühren. Poulet mit einem Fleischklopfer oder mit einem Wallholz zwischen zwei Backpapier etwas flachklopfen. Poulet in die Buttermilch-Marinade geben und abgedeckt über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. 
  2. Poulet ca. 30 Minuten vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen. Mehl, Maizena und Paprika in einen tiefen Teller geben, mischen und salzen. Poulet aus der Buttermilch-Marinade heben, Marinade etwas abstreifen. Poulet im Mehl wenden. Überschüssiges Mehl abklopfen. Erneut in der Buttermilch-Marinade und im Mehl wenden. Panade gut andrücken.
  3. Öl in einer tiefen Bratpfanne erhitzen. Poulet darin bei mittlerer Hitze ca. 4 Minuten braten, vorsichtig wenden und weitere ca. 3 Minuten fertig braten. Mit Zitronenschnitz servieren. Dazu passt Gurkensalat.

Radio SRF 1, «A Point», 15.6.2026, 15.15 Uhr ; 

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