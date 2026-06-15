Rezept für Knurspriges Buttermilch-Poulet
Für ca. 4 Personen, Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + ca. 30 Minuten temperieren + über Nacht ziehen lassen
- 1 grosse Knoblauchzehe
- 5 dl Buttermilch
- 2 EL Zitronensaft
- 2 TL Salz
- 4 Pouletbrüstchen à ca.150 g
- 150 g Mehl
- 75 g Maizena
- 1 EL scharfer Paprika
- 2 dl Öl zum Braten
- Zitronenschnitze zum Servieren
- Knoblauch pressen. Mit Buttermilch, Zitronensaft und Salz gut verrühren. Poulet mit einem Fleischklopfer oder mit einem Wallholz zwischen zwei Backpapier etwas flachklopfen. Poulet in die Buttermilch-Marinade geben und abgedeckt über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.
- Poulet ca. 30 Minuten vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen. Mehl, Maizena und Paprika in einen tiefen Teller geben, mischen und salzen. Poulet aus der Buttermilch-Marinade heben, Marinade etwas abstreifen. Poulet im Mehl wenden. Überschüssiges Mehl abklopfen. Erneut in der Buttermilch-Marinade und im Mehl wenden. Panade gut andrücken.
- Öl in einer tiefen Bratpfanne erhitzen. Poulet darin bei mittlerer Hitze ca. 4 Minuten braten, vorsichtig wenden und weitere ca. 3 Minuten fertig braten. Mit Zitronenschnitz servieren. Dazu passt Gurkensalat.