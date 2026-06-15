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Rezept für Knurspriges Buttermilch-Poulet

Für ca. 4 Personen, Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + ca. 30 Minuten temperieren + über Nacht ziehen lassen

1 grosse Knoblauchzehe

5 dl Buttermilch

2 EL Zitronensaft

2 TL Salz

4 Pouletbrüstchen à ca.150 g

150 g Mehl

75 g Maizena

1 EL scharfer Paprika

2 dl Öl zum Braten

Zitronenschnitze zum Servieren