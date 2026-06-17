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Rezept Poulet Tonnato

17.06.2026, 14:22

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Gekochtes Gericht aus geschnittenem Fleisch mit Beilagen auf einem Teller vor zweifarbigem Hintergrund.
Legende: SRF/Anja Steiner

Rezept für Poulet Tonnato

Kleine Mahlzeit für 4 Personen / Zubereitungszeit: 40 Minuten + 20 bis 30 Minuten temperieren

Zutaten

  • 4 Pouletbrüstchen à 140 g
  • 1 rote Zwiebel
  • 2 EL Apfelessig
  • Salz
  • 2 Gläser Thon in Olivenöl, abgetropft ca. 280 g
  • 50 g Sardellenfilets in Öl, abgetropft ca. 30 g
  • 50 g Mayonnaise
  • 20 g Kapern
  • 2 EL Zitronensaft oder Apfelessig
  • 2 – 3 EL kaltes Wasser
  • Pfeffer
  • Öl zum Braten
  • Kapern und Rucola zum Servieren
  • Mini-Lattich zum Servieren 

Zubereitung

  1. Poulet aus dem Kühlschrank nehmen und 20 bis 30 Minuten temperieren lassen. Zwiebel in feine Ringe hobeln. Mit Essig marinieren. Leicht salzen.
  2. Thon abgiessen und gut abtropfen lassen. Thon, Sardellenfilets, Mayonnaise, Kapern, Zitronensaft und Wasser zu einer dickflüssigen Creme mixen. Je nach Konsistenz etwas mehr Wasser beigeben. Thon-Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  3. l in einer Bratpfanne erhitzen. Poulet mit Salz würzen bei hoher Hitze beidseitig ca. 2 Minuten anbraten. Hitze reduzieren, Poulet etwa 4 Minuten fertigbraten. Abgedeckt etwa 5 Minuten ruhen lassen.
  4. Poulet in Scheiben schneiden. Thon-Sauce auf Teller verteilen. Poulet und marinierte Zwiebeln darauf anrichten. Mit Kapern und Rucola servieren.

Rezept zum Herunterladen

Radio SRF 1, 19.6.2026, 11.40 Uhr ; 

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