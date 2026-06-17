Rezept Poulet Tonnato

Rezept für Poulet Tonnato
Kleine Mahlzeit für 4 Personen / Zubereitungszeit: 40 Minuten + 20 bis 30 Minuten temperieren
Zutaten
- 4 Pouletbrüstchen à 140 g
- 1 rote Zwiebel
- 2 EL Apfelessig
- Salz
- 2 Gläser Thon in Olivenöl, abgetropft ca. 280 g
- 50 g Sardellenfilets in Öl, abgetropft ca. 30 g
- 50 g Mayonnaise
- 20 g Kapern
- 2 EL Zitronensaft oder Apfelessig
- 2 – 3 EL kaltes Wasser
- Pfeffer
- Öl zum Braten
- Kapern und Rucola zum Servieren
- Mini-Lattich zum Servieren
Zubereitung
- Poulet aus dem Kühlschrank nehmen und 20 bis 30 Minuten temperieren lassen. Zwiebel in feine Ringe hobeln. Mit Essig marinieren. Leicht salzen.
- Thon abgiessen und gut abtropfen lassen. Thon, Sardellenfilets, Mayonnaise, Kapern, Zitronensaft und Wasser zu einer dickflüssigen Creme mixen. Je nach Konsistenz etwas mehr Wasser beigeben. Thon-Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- l in einer Bratpfanne erhitzen. Poulet mit Salz würzen bei hoher Hitze beidseitig ca. 2 Minuten anbraten. Hitze reduzieren, Poulet etwa 4 Minuten fertigbraten. Abgedeckt etwa 5 Minuten ruhen lassen.
- Poulet in Scheiben schneiden. Thon-Sauce auf Teller verteilen. Poulet und marinierte Zwiebeln darauf anrichten. Mit Kapern und Rucola servieren.