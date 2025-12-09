 Zum Inhalt springen

Rezept Marinierter Randen-Rüebli-Salat mit Meerrettich-Joghurt

Erwartet man Gäste, kann man bei diesem Salat die Randen und Rüebli in aller Ruhe schon im Voraus raffeln und mit einer feinen Marinade beträufeln. Geröstete Cashews, gezupfter Dill und ein Klacks Meerrettich-Joghurt verleihen dem Salat das gewisse Etwas.

Autor: 

09.12.2025, 16:10

Zutaten (für 4 Personen)

Marinade:

  • 50 ml Rotweinessig
  • 35 ml Aceto Balsamico
  • 20 ml Sojasauce
  • 60 ml Granatapfelsaft
  • 1 EL Zitronensaft
  • etwas abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone
  • 30 g Zucker
  • 5 g Salz
  • ¼ TL Koriandersamen
  • ½ Sternanis
  • ½ EL grobgehackter Ingwer

Salat:

  • 2 Rüebli, in Stäbli gehobelt
  • 2 kleinere Randen, in Stäbli gehobelt
  • 2 EL Olivenöl (zusammen mit der fertigen Marinade zum Salat geben)
  • Zum Abschmecken: Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zum Anrichten:

  • 1 Handvoll Cashews, ohne Zugabe von Fett in einer Pfanne geröstet und grob gehackt
  • 4 kleine Zweiglein frischer Dill
  • 4 -5 gehäufte EL griechischer Joghurt
  • nach Belieben frisch geriebener Meerrettich

Zubereitung

  1. Die Zutaten für die Marinade in einen kleinen Topf geben und aufkochen. 30 Min. ziehen lassen. Die Marinade durch ein feines Sieb oder Passiertuch in eine Flasche abfüllen. Auskühlen lassen. (Die Marinade hält sich einige Tage im Kühlschrank und passt zu rohen Gemüse- und asiatischen Salaten.)
  2. Randen und Rüebli (in dünne Stäbchen gehobelt) in eine Schale geben und kurz mischen. Etwas Marinade und das Olivenöl darüber geben, mischen und kurz marinieren lassen. Mit Salz oder Pfeffer abschmecken.
  3. Den Randen-Rüebli-Salat auf die Teller verteilen (Häufchen machen). Die grobgehackten, gerösteten Cashews darüber geben.
  4. Den Joghurt leicht salzen und mit dem frisch geriebenen Meerrettich mischen.
  5. Je einen Klacks Meerrettich-Joghurt auf den Salat geben und je ein Dillzweiglein obendrauf setzen. Allenfalls etwas grobgemahlenen Pfeffer darüber geben und servieren.

Rezept als PDF herunterladen

A point – Ab in die Küche vom 23.12.2022 11:20 Uhr

