Sandwich auf gelber Unterlage.
Legende: SRF / Anja Steiner

Rezept Eier-Sandwich

25.09.2025, 16:45

Rezept für 4 Personen:

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten

Zutaten

  • 6 Eier
  • 40 g Mayonnaise
  • 60 g Joghurt Nature oder Sauerrahm
  • 20 g grobkörniger Senf
  • 30 g Kapern
  • 4 Zweige Dill
  • Salz, Pfeffer
  • 4 weiche Brötchen, z. B. Weggli
  • 2 EL Butter, weich
  • 20 g Zwiebelpickles

Zubereitung

  1. Eier ca. 8 Minuten kochen, mit kaltem Wasser abschrecken und schälen. Eier grob hacken oder mit einer Gabel in einer Schüssel zerdrücken.
  2. Mayonnaise, Joghurt, Senf, Kapern und etwas Kapernwasser beigeben. Dill hacken und beigeben.
  3. Ei-Masse gut verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  4. Weggli halbieren und die Schnittflächen mit Butter bestreichen. Eier-Masse und Zwiebelpickles darauf verteilen.

Tipp: Schnittlauch statt Dill verwenden.

Eier-Sandwich

