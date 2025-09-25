Rezept für 4 Personen:
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten
Zutaten
- 6 Eier
- 40 g Mayonnaise
- 60 g Joghurt Nature oder Sauerrahm
- 20 g grobkörniger Senf
- 30 g Kapern
- 4 Zweige Dill
- Salz, Pfeffer
- 4 weiche Brötchen, z. B. Weggli
- 2 EL Butter, weich
- 20 g Zwiebelpickles
Zubereitung
- Eier ca. 8 Minuten kochen, mit kaltem Wasser abschrecken und schälen. Eier grob hacken oder mit einer Gabel in einer Schüssel zerdrücken.
- Mayonnaise, Joghurt, Senf, Kapern und etwas Kapernwasser beigeben. Dill hacken und beigeben.
- Ei-Masse gut verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Weggli halbieren und die Schnittflächen mit Butter bestreichen. Eier-Masse und Zwiebelpickles darauf verteilen.
Tipp: Schnittlauch statt Dill verwenden.