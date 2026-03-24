Legende: Gebratene Radiesli auf Bärlauch-Hummus zVg Anja Steiner

Inhalt

Rezept - Gebratene Radiesli auf Bärlauch-Hummus Ein Blickfang für die Augen und ein Schmaus für den Magen. Autor: Anja Steiner

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Gebratene Radiesli auf Bärlauch-Hummus Apéro für 4 Personen / Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten Zutaten 1 Dose Kichererbsen à 400 g, abgetropft 250 g

30 g Bärlauch

½ Zitrone

50 g Sesampaste (Tahini)

ca. 0,5 dl Wasser

2 Eiswürfel

Salz

1 Bund Radieschen

2 EL Olivenöl Zutaten Kichererbsen abgiessen, mit kaltem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Bärlauch waschen und grob hacken. Zitronenschale fein abreiben, Saft auspressen. Kichererbsen, Bärlauch, Zitronenschale und 2 EL Zitronensaft, Sesampaste, Wasser und Eiswürfel in einem Mixer oder Cutter fein pürieren, bis eine dicke homogene Masse entsteht. Wenn nötig mehr Wasser beigeben. Hummus mit Salz abschmecken. Radieschen samt Grün gut waschen. Olivenöl erhitzen. Radieschen anbraten. Mit Salz würzen. Bärlauch-Hummus auf einen Teller streichen. Radieschen darauf anrichten. Nach Belieben mit geräucherten Chiliflocken bestreuen. Tipp - Mit Crackers servieren.

- Durch die Eiswürfel erhält der Hummus eine cremige Textur. Rezept Gebratene Radiesli auf Bärlauch-Hummus Zum Herunterladen

Radio SRF 1, 27.03.2026, 11.40 Uhr