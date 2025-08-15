 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Beeren-Crumble

Herrlich fruchtig und buttrig zugleich, dieser Beeren-Crumble macht alle glücklich.

15.08.2025, 16:54

Teilen

Rezept für Beeren-Crumble

Dessert für 4 Personen
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + ca. 30 Minuten Backzeit

Zutaten:

  • 70 g Mehl
  • 50 g Butter
  • 50 g Haferflocken
  • 20 g Zucker
  • 2 Prisen Salz
  • 500 g Beeren (z.B. Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren)
  • 4 Kugeln Glace (z.B. Vanille oder Fior di latte)

Zubereitung:

  1. Backofen auf 200 °C vorheizen.
  2. Mehl und Butter zwischen den Händen krümelig reiben.
  3. Haferflocken, Zucker und Salz beigeben und mischen.
  4. Beeren in einer Gratinform verteilen. Streusel darüberstreuen.
  5. In der Ofenmitte ca. 30 Minuten backen.
  6. Den Beeren-Crumble warm mit Glace servieren.
Beeren-Crumble

Radio SRF 1, 15.08.2025, 17.20 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)