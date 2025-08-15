Rezept Beeren-Crumble

Rezept für Beeren-Crumble
Dessert für 4 Personen
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + ca. 30 Minuten Backzeit
Zutaten:
- 70 g Mehl
- 50 g Butter
- 50 g Haferflocken
- 20 g Zucker
- 2 Prisen Salz
- 500 g Beeren (z.B. Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren)
- 4 Kugeln Glace (z.B. Vanille oder Fior di latte)
Zubereitung:
- Backofen auf 200 °C vorheizen.
- Mehl und Butter zwischen den Händen krümelig reiben.
- Haferflocken, Zucker und Salz beigeben und mischen.
- Beeren in einer Gratinform verteilen. Streusel darüberstreuen.
- In der Ofenmitte ca. 30 Minuten backen.
- Den Beeren-Crumble warm mit Glace servieren.