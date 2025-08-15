Inhalt

Rezept - Beeren-Crumble Herrlich fruchtig und buttrig zugleich, dieser Beeren-Crumble macht alle glücklich.

Rezept für Beeren-Crumble Dessert für 4 Personen

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + ca. 30 Minuten Backzeit Zutaten: 70 g Mehl

50 g Butter

50 g Haferflocken

20 g Zucker

2 Prisen Salz

500 g Beeren (z.B. Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren)

4 Kugeln Glace (z.B. Vanille oder Fior di latte) Zubereitung: Backofen auf 200 °C vorheizen. Mehl und Butter zwischen den Händen krümelig reiben. Haferflocken, Zucker und Salz beigeben und mischen. Beeren in einer Gratinform verteilen. Streusel darüberstreuen. In der Ofenmitte ca. 30 Minuten backen. Den Beeren-Crumble warm mit Glace servieren. Beeren-Crumble

Radio SRF 1, 15.08.2025, 17.20 Uhr ; Anja Steiner