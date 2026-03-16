Rezept Eiersalat mit frischem Estragon

Rezept für Eiersalat mit frischem Estragon
Zutaten
- 6 hartgekochte Eier
- 4 Sardellenfilets
- nach Belieben frischer Estragon, fein gehackt (alternativ: Schnittlauch)
- 2 EL Mayonnaise
- 2 EL Sauerrahm
- ein paar Spritzer Zitronensaft (alternativ: Essig)
- Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle und Paprikapulver zum Abschmecken
Zubereitung
- Die Eier schälen und von Hand oder mit dem Eierschneider in Stücklein schneiden.
- Die Sardellenfilets mit einer Gabel zu einer cremigen Masse zerdrücken. Die restlichen Zutaten (bis und mit Zitronensaft) dazugeben und mischen.
- Die Eier beigeben, vorsichtig mischen und mit Salz, schwarzem Pfeffer und Paprika abschmecken.
- Den Eiersalat in Salatblättern anrichten.