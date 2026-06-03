Rezept Schwedentorte

Rezept für Schwedentorte
Zutaten (für eine Springform à 25 cm Ø)
- Butter und Mehl für die Form
- 4 Eier
- 160 g Zucker
- 140 g Mehl
- 40 g Maisstärke
- 60 g flüssige Butter
- 1 Vanilleschote
- 4 dl Milch
- 60 g Zucker
- 3 Eier
- 30 g Maisstärke
- 3,5 dl Vollrahm
- 1 Päckchen Rahmhalter
- 60 g Himbeerkonfitüre
- Puderzucker zum Auswallen
- ca. 560 g grünes Marzipan
Zubereitung
- Für das Biskuit Backofen auf 180 ° C Unter- und Oberhitze vorheizen. Springformboden mit Backpapier auslegen. Rand mit Butter bestreichen und mit Mehl bestäuben.
- Eier und Zucker in einer Küchenmaschine oder mit einem Handrührgerät ca. 8 Minuten schaumig schlagen.
- Mehl und Stärke mischen, portionenweise zur Ei-Masse sieben und unterheben. Butter ebenfalls unterheben.
- Teig in die Form füllen und in der Ofenmitte ca. 30 Minuten backen.
- Biskuit aus dem Ofen nehmen. Formenrand lösen, Biskuit auf ein Gitter stürzen, damit der obere Teil des Biskuits auf dem Gitter liegt. Auskühlen lassen.
- Für die Vanillecreme Vanilleschote längs halbieren. Mark herauskratzen. Schote und Mark mit Milch in einer Pfanne aufkochen.
- Eier, Zucker und Maisstärke in einer separaten Schüssel gut verrühren.
- Heisse Milch unter Rühren zur Ei-Zucker-Stärke-Masse giessen. Alles zurück in die Pfanne geben und unter ständigem Rühren aufkochen, bis die Creme gut eindickt.
- Pfanne vom Herd nehmen und kurz weiterrühren. Creme durch ein Sieb in eine Schüssel giessen. Klarsichtfolie direkt auf die Vanillecreme legen. Auskühlen lassen.
- Rahm mit Rahmhalter steif schlagen. Vanillecreme mit einem Schwingbesen glattrühren.
- Tortenboden zweimal waagrecht durchschneiden, damit drei Teile entstehen (einen Deckel, einen mittleren Teil und einen Boden).
- Den Biskuitdeckel auf die Arbeitsfläche legen. Deckel gleichmässig mit Himbeerkonfitüre bestreichen. Den Biskuitboden (gebräunte Seite nach oben) auf den Deckel legen.
- Die Vanillecreme auf das Biskuit streichen und eine Halbkugel formen mit einem Spachtel. Zwei Drittel des Schlagrahms auf der Vanillecreme verteilen.
- Den mittleren Teil des Biskuits auf die Vanille-Rahm-Kuppel legen und rundum vorsichtig etwas andrücken. Restlichen Schlagrahm zügig auf der gesamten Torte verteilen. Torte kühlstellen.
- Arbeitsfläche mit Puderzucker bestäuben. Marzipan auf etwas Puderzucker ca. 3 mm dick auswallen. Mithilfe eines Teigspachtels oder einer Palette den Marzipan zwischendurch vorsichtig von der Arbeitsfläche lösen.
- Marzipan über die Torte legen, an den Rändern sorgfältig andrücken und überschüssiges Marzipan wegschneiden. Schwedentorte servieren oder bis zum Servieren kühl stellen.