 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Rezept Schwedentorte

Biskuitboden, Konfitüre, Vanillecreme und grünes Marzipan: Der Dessert-Klassiker aus dem Norden ist weit über seine Heimat hinaus bekannt.

03.06.2026, 15:47

Teilen
Ein gelber Kuchen mit einem Stück herausgeschnitten auf einem weissen Teller.
Legende: Anja Steiner

Rezept für Schwedentorte

Zutaten (für eine Springform à 25 cm Ø)

  • Butter und Mehl für die Form
  • 4 Eier
  • 160 g Zucker
  • 140 g Mehl
  • 40 g Maisstärke
  • 60 g flüssige Butter
  • 1 Vanilleschote
  • 4 dl Milch
  • 60 g Zucker
  • 3 Eier
  • 30 g Maisstärke
  • 3,5 dl Vollrahm
  • 1 Päckchen Rahmhalter
  • 60 g Himbeerkonfitüre
  • Puderzucker zum Auswallen
  • ca. 560 g grünes Marzipan

Zubereitung

  1. Für das Biskuit Backofen auf 180 ° C Unter- und Oberhitze vorheizen. Springformboden mit Backpapier auslegen. Rand mit Butter bestreichen und mit Mehl bestäuben.
  2. Eier und Zucker in einer Küchenmaschine oder mit einem Handrührgerät ca. 8 Minuten schaumig schlagen.
  3. Mehl und Stärke mischen, portionenweise zur Ei-Masse sieben und unterheben. Butter ebenfalls unterheben.
  4. Teig in die Form füllen und in der Ofenmitte ca. 30 Minuten backen.
  5. Biskuit aus dem Ofen nehmen. Formenrand lösen, Biskuit auf ein Gitter stürzen, damit der obere Teil des Biskuits auf dem Gitter liegt. Auskühlen lassen.
  6. Für die Vanillecreme Vanilleschote längs halbieren. Mark herauskratzen. Schote und Mark mit Milch in einer Pfanne aufkochen.
  7. Eier, Zucker und Maisstärke in einer separaten Schüssel gut verrühren.
  8. Heisse Milch unter Rühren zur Ei-Zucker-Stärke-Masse giessen. Alles zurück in die Pfanne geben und unter ständigem Rühren aufkochen, bis die Creme gut eindickt.
  9. Pfanne vom Herd nehmen und kurz weiterrühren. Creme durch ein Sieb in eine Schüssel giessen. Klarsichtfolie direkt auf die Vanillecreme legen. Auskühlen lassen.
  10. Rahm mit Rahmhalter steif schlagen. Vanillecreme mit einem Schwingbesen glattrühren.
  11. Tortenboden zweimal waagrecht durchschneiden, damit drei Teile entstehen (einen Deckel, einen mittleren Teil und einen Boden).
  12. Den Biskuitdeckel auf die Arbeitsfläche legen. Deckel gleichmässig mit Himbeerkonfitüre bestreichen. Den Biskuitboden (gebräunte Seite nach oben) auf den Deckel legen.
  13. Die Vanillecreme auf das Biskuit streichen und eine Halbkugel formen mit einem Spachtel. Zwei Drittel des Schlagrahms auf der Vanillecreme verteilen.
  14. Den mittleren Teil des Biskuits auf die Vanille-Rahm-Kuppel legen und rundum vorsichtig etwas andrücken. Restlichen Schlagrahm zügig auf der gesamten Torte verteilen. Torte kühlstellen.
  15. Arbeitsfläche mit Puderzucker bestäuben. Marzipan auf etwas Puderzucker ca. 3 mm dick auswallen. Mithilfe eines Teigspachtels oder einer Palette den Marzipan zwischendurch vorsichtig von der Arbeitsfläche lösen.
  16. Marzipan über die Torte legen, an den Rändern sorgfältig andrücken und überschüssiges Marzipan wegschneiden. Schwedentorte servieren oder bis zum Servieren kühl stellen.

Rezept als PDF herunterladen

Schwedentorte

Radio SRF 1, 3.6.2026, 16:15 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)