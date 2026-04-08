Rezept - Erdbeer-Victoria-Sponge-Cake

Der Victoria-Sponge-Cake wurde nach Queen Victoria benannt, die von 1837 bis 1901 Königin vom vereinigten Königreich von Grossbritannien und Irland war. Der Kuchen hat zwei Böden, dazwischen liegt eine Buttercrème und eine feine Erdbeerkonfitüre.