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Rezept Erdbeer-Victoria-Sponge-Cake

Der Victoria-Sponge-Cake wurde nach Queen Victoria benannt, die von 1837 bis 1901 Königin vom vereinigten Königreich von Grossbritannien und Irland war. Der Kuchen hat zwei Böden, dazwischen liegt eine Buttercrème und eine feine Erdbeerkonfitüre.

08.04.2026, 13:46

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Rezept für Erdbeer-Victoria-Sponge-Cake

Zutaten (für 4 Personen, 2 runde Kuchenformen mit 20cm Durchmesser)

  • 200 g weiche Butter
  • 200 g Zucker
  • ½ TL Salz
  • 4 Eier
  • 200 g Mehl
  • 1 Päckli Backpulver
  • 2 TL Vanillepaste

Für die Füllung

  • 100 g weiche Butter
  • 0.5 dl Vollrahm
  • 200 g Puderzucker
  • 6 EL Erdbeerkonfitüre

Zubereitung

  1. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.
  2. Zwei runde Kuchenformen mit je ca. 20 cm Durchmesser gut einfetten.
  3. Die Butter mit dem Zucker und der Vanillepaste schaumig rühren und die verquirlten Eier dazugeben und nochmals gut vermischen.
  4. Das Mehl mit Salz und Backpulver vermischen und anschliessend unter die Masse rühren, bis ein Teig entsteht. Falls der Teig zu trocken ist, einen Schuss Milch beigeben.
  5. Den Teig gleichmässig in die beiden Backformen geben und glattstreichen. Die beiden Kuchenhälften für ca. 30 Minuten backen, bis die Oberflächen goldbraun sind. Die Kuchenhälften auf einem Gitter mit der glatten Seite auskühlen lassen.
  6. Die Butter mit dem Rahm und dem Puderzucker zu einer Buttercrème verrühren. Einen Kuchenboden mit der Erdbeerkonfitüre und dann mit der Buttercrème bestreichen. Danach zweiten Boden draufsetzen.
  7. Kuchen mit Puderzucker bestreuen und servieren.
Erdbeer-Victoria-Sponge-Cake

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A point vom 07.05.2021 11:40 Uhr ; 

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