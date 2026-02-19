 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Aargauer Rüeblitorte

Die Aargauer Rüeblitorte ist ein Beispiel kreativer Küche mit einfachen Zutaten. Herkunft, Karottenanbau im Aargau und erste Rezepte ab 1904.

19.02.2026, 15:33

Teilen

Rezept für Aargauer Rüeblitorte

Zutaten (für eine Springform von 25 cm Durchmesser)

  • 200 g Rohrzucker 5 Eigelbe Zitrone, Schale und 2 EL Saft
  • 1 Messerspitze Zimt
  • 200 g Rüebli, geschält, fein geraffelt
  • 200 g Haselnüsse, fein gerieben
  • 80 g Mehl
  • 1 TL Backpulver
  • 5 Eiweisse, zu Schnee geschlagen
  • 1 Prise Salz
  • 2 EL Haselnüsse gerieben, zum Bestreuen
  • Puderzucker zum Bestäuben
  • Backpapier für den Boden, Butter und Mehl für den Rand

 Zubereitung

  1. Zucker und Eigelb während 15 Minuten schaumig rühren, wenn möglich mit einer Küchenmaschine.
  2. Zitronensaft und -schale und Zimt beigeben.
  3. Rüebli und Haselnüsse dazu mischen.
  4. Mehl und Backpulver zusammen vermischen.
  5. Abwechslungsweise mit dem Eischnee unter die Rüeblimasse ziehen.
  6. In die vorbereitete Form füllen. Mit 2 EL gemahlenen Haselnüssen bestreuen.
  7. In der unteren Hälfte des vorgeheizten Ofens bei 175 °C während 55 Minuten backen.
  8. Kuchen auf einem Gitter abkühlen lassen. Kuchen vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.

Rezept als PDF zum Herunterladen

Aargauer Rüeblitorte

Radio SRF 1, «A point» vom 22.11.2017 ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)