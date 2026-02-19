Inhalt

Rezept - Aargauer Rüeblitorte Die Aargauer Rüeblitorte ist ein Beispiel kreativer Küche mit einfachen Zutaten. Herkunft, Karottenanbau im Aargau und erste Rezepte ab 1904.

Rezept für Aargauer Rüeblitorte Zutaten (für eine Springform von 25 cm Durchmesser) 200 g Rohrzucker 5 Eigelbe Zitrone, Schale und 2 EL Saft

1 Messerspitze Zimt

200 g Rüebli, geschält, fein geraffelt

200 g Haselnüsse, fein gerieben

80 g Mehl

1 TL Backpulver

5 Eiweisse, zu Schnee geschlagen

1 Prise Salz

2 EL Haselnüsse gerieben, zum Bestreuen

Puderzucker zum Bestäuben

Backpapier für den Boden, Butter und Mehl für den Rand Zubereitung Zucker und Eigelb während 15 Minuten schaumig rühren, wenn möglich mit einer Küchenmaschine. Zitronensaft und -schale und Zimt beigeben. Rüebli und Haselnüsse dazu mischen. Mehl und Backpulver zusammen vermischen. Abwechslungsweise mit dem Eischnee unter die Rüeblimasse ziehen. In die vorbereitete Form füllen. Mit 2 EL gemahlenen Haselnüssen bestreuen. In der unteren Hälfte des vorgeheizten Ofens bei 175 °C während 55 Minuten backen. Kuchen auf einem Gitter abkühlen lassen. Kuchen vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben. Rezept als PDF zum Herunterladen Aargauer Rüeblitorte Aargauer Rüeblitorte

Radio SRF 1, «A point» vom 22.11.2017 ; SRF