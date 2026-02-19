Rezept Aargauer Rüeblitorte

Rezept für Aargauer Rüeblitorte
Zutaten (für eine Springform von 25 cm Durchmesser)
- 200 g Rohrzucker 5 Eigelbe Zitrone, Schale und 2 EL Saft
- 1 Messerspitze Zimt
- 200 g Rüebli, geschält, fein geraffelt
- 200 g Haselnüsse, fein gerieben
- 80 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 5 Eiweisse, zu Schnee geschlagen
- 1 Prise Salz
- 2 EL Haselnüsse gerieben, zum Bestreuen
- Puderzucker zum Bestäuben
- Backpapier für den Boden, Butter und Mehl für den Rand
Zubereitung
- Zucker und Eigelb während 15 Minuten schaumig rühren, wenn möglich mit einer Küchenmaschine.
- Zitronensaft und -schale und Zimt beigeben.
- Rüebli und Haselnüsse dazu mischen.
- Mehl und Backpulver zusammen vermischen.
- Abwechslungsweise mit dem Eischnee unter die Rüeblimasse ziehen.
- In die vorbereitete Form füllen. Mit 2 EL gemahlenen Haselnüssen bestreuen.
- In der unteren Hälfte des vorgeheizten Ofens bei 175 °C während 55 Minuten backen.
- Kuchen auf einem Gitter abkühlen lassen. Kuchen vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.