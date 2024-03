Was, wenn mir am Berg die Sohle abfällt?

Der SRF 1 Outdoor-Reporter Marcel Hähni ist Wanderleiter und oft in den Bergen unterwegs. Er weiss, dass einem Ausrüstung und Kleidung auch unterwegs im Stich lassen können.

Marcel Hähni SRF-1-Outdoor-Reporter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wander- und Schneeschuh-Wanderleiter. Regelmässig berichtet er auf srf1.ch und am Radio über seine neusten Abenteuer und verrät Tipps und Tricks für die Outdoorwelt.

Mit seinen fünf Tipps für kaputt Kleidung und Ausrüstung kann der Ausflug aber schnell weitergehen. Dazu braucht man unter anderem Tape bzw. Klebeband.

Dieses «Allzweckhelfer» gehören in jeden Outdoor-Rucksack Box aufklappen Box zuklappen Tape bzw. Klebeband (hochwertig, zugfest, gut klebend und mindestens 4 Zentimeter breit)

Dieses verstaut man am besten auch gleich im Erste-Hilfe-Set, damit es im Notfall schnell griffbereit ist. Das Tape kann auch im äussersten Notfall helfen, Verletzte zu verbinden oder ein Körperteil zu schienen.

1. Der Teleskopstock schliesst nicht mehr

Der Klemmmechanismus des Teleskopstocks schliesst nicht mehr zuverlässig? In diesem Fall wickeln Sie mehrere Lagen Tape direkt um den Stockteil unter dem kaputten Klemmblock. Danach noch ein paar Lagen über den «Tape-Ring» und den oberen Stockteil. Prüfen Sie vor dem Weitergehen, ob die Konstruktion ihr Körpergewicht aushält.

Legende: Das Tape sollte mind. vier Zentimeter breit sein. SRF

2. Riss in der Hose

Risse, Löcher und aufgeplatzte Nähte an der Bekleidung – bei Reparaturen, die nicht warten können, hilft wiederum Tape. Jedoch ist damit zu rechnen, dass sich Klebereste vom Tape auf der Bekleidung später nicht vollständig entfernen lassen. Bei einem Riss am Hosenboden kann auch eine Karte oder eine Zeitung als Einlage helfen.

3. Die Sohle löst sich vom Schuh

Werden Wanderschuhe nicht richtig gelagert oder viele Jahre nicht benutzt, kann es durch chemische Prozesse in der PU-Zwischensohle zum Ablösen der kompletten Sohle kommen. Mit Tape lässt sich eine lockere Sohle am Schuh fixieren – wobei sich das Klebeband auf steinigem Untergrund nach einiger Zeit auch «durchlaufen» kann.

Reparatur den Profis überlassen: Sicherheitsrelevante Ausrüstung Box aufklappen Box zuklappen An sicherheitsrelevanter Ausrüstung, der persönlichen Schutzausrüstung, wie Seilen, Klettergurten, Karabinern, Helmen darf man nie eigenmächtig Reparaturen vornehmen! Wenn diese Sachen kaputtgehen, gehören sie vom Fachhändler oder Hersteller überprüft und fachgerecht repariert oder ersetzt.

Helfen können hier auch Kabelbinder, eine Bandschleife oder eine Reepschnur. Eine Reepschnur ist ein Seil, das sich kaum dehnt und einen geringen Durchmesser hat.

Legende: Mit einem Kabelbinder oder mit einem Tape lässt sich die Schuhsohle fixieren. SRF

4. Reissverschluss am Rucksack klemmt

Klemmt am Rucksack oder an der Bekleidung ein Reissverschluss, kann Lippenpomade gute Dienste leisten. Und bricht ein Reissverschlussbügel ab, ist ein Kabelbinder der Retter in der Not.

Legende: Pomade pflegt nicht nur die Lippen, der Stift bringt auch einen klemmenden Reissverschluss wieder in Fahrt. SRF

5. Lockeres Fell an den Tourenski

Der Schnee ist gut, das Wetter prächtig, aber die Felle an den Tourenski kleben nicht mehr richtig. Das kommt zum Beispiel bei Adhäsionsfellen auf sehr kalten Ski vor oder wenn beim Anfellen Schnee auf die Klebefläche gekommen ist vor. Wenn die Felle nicht halten und wegrutschen, kann ein Weitergehen unmöglich sein – ausser Sie haben Ski-Klettbänder zur Hand. Diese kommt man bei fast allen Sportgeschäften beim Skikauf dazu. Sie halten die Ski beim Transport zusammen.

Was wenn die Skibindung lottert? Box aufklappen Box zuklappen Zu guter Letzt sollte auch ein Taschenmesser im Rucksack nicht fehlen. Damit kann man in der Pause nicht nur die Wurst oder den Apfel aufschneiden, es hilft auch beim Zuschneiden von Pflastern und Verbänden. Mit dem Sackmesser kann man auch einen Klemmverschluss am Teleskopstock festdrehen oder eine nicht richtig eingestellte Skibindung nachjustieren. Das geht sogar mit der Spitze der Klinge, falls das Taschenmesser keinen Schraubendreher hat.

Wickeln Sie in der Not ein Klettband so eng wie möglich um den Ski. Haben Sie nur ein Klettband zur Hand, montieren Sie dieses in der Mitte des Skis. Besser ist, man hat mehrere davon im Gepäck und befestigt am besten je einen vor und hinter der Bindung. Damit funktioniert der Aufstieg in der Regel fast problemlos. Dank immer breiter werdender Ski prüfen Sie sicherheitshalber vor der Tour, ob die «Notfall-Klettbänder» auch tatsächlich an den verschieden taillierten Stellen um den Ski passen. Klettbänder sind auch praktisch zum Befestigen von Ausrüstung am Rucksack. Im Notfall gehen auch hier wieder Kabelbinder.