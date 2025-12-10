Rezept Malfatti

Rezept für Malfatti
Zutaten (für 4 Personen)
- 500 g Ricotta
- 2 Eier, verquirlt
- 140 g frisch geriebener Sbrinz oder Parmesan
- 180 g Mehl
- Salz
- schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Den Ricotta mit dem Handmixer cremig aufschlagen. Die Eier dazugeben und gut mit dem Ricotta vermischen. Mehl und Käse zur Masse geben und gut vermengen.
- Die Masse salzen und mit wenig Pfeffer abschmecken.
- In einem grossen, weiten Topf Salzwasser zum Kochen bringen. Mit der Glacézange Kugeln abstechen und diese ins Salzwasser gleiten lassen.
- Sobald sich die Kugeln vom Pfannenboden gelöst haben und an die Wasseroberfläche aufgestiegen sind, die Hitze ganz zurückfahren und die Malfatti noch 12 Min. im heissen Wasser ziehen lassen.
- Die Malfatti mit einer Schaumkelle vorsichtig aus dem Wasser heben und mit etwas flüssiger Butter in eine feuerfeste Schale geben und kurz warmstellen.
Tipp: Die Malfatti schmecken wunderbar mit dieser Pilzrahmsauce.