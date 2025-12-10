 Zum Inhalt springen

Rezept Malfatti

Die Masse für diese Malfatti lässt sich gut im Voraus zubereiten. Und wenn die Gäste dann am Tisch sitzen, reicht ein kurzer Einsatz in der Küche und schon sind die Malfatti «pronti da servire».

10.12.2025, 09:47

Rezept für Malfatti

Zutaten (für 4 Personen)

  • 500 g Ricotta
  • 2 Eier, verquirlt
  • 140 g frisch geriebener Sbrinz oder Parmesan
  • 180 g Mehl
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Den Ricotta mit dem Handmixer cremig aufschlagen. Die Eier dazugeben und gut mit dem Ricotta vermischen. Mehl und Käse zur Masse geben und gut vermengen.
  2. Die Masse salzen und mit wenig Pfeffer abschmecken.
  3. In einem grossen, weiten Topf Salzwasser zum Kochen bringen. Mit der Glacézange Kugeln abstechen und diese ins Salzwasser gleiten lassen.
  4. Sobald sich die Kugeln vom Pfannenboden gelöst haben und an die Wasseroberfläche aufgestiegen sind, die Hitze ganz zurückfahren und die Malfatti noch 12 Min. im heissen Wasser ziehen lassen.
  5. Die Malfatti mit einer Schaumkelle vorsichtig aus dem Wasser heben und mit etwas flüssiger Butter in eine feuerfeste Schale geben und kurz warmstellen.

Tipp: Die Malfatti schmecken wunderbar mit dieser Pilzrahmsauce.

Malfatti

A point vom 13.12.2022 11:40 Uhr

