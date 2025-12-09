Rezept - Marinierter Randen-Rüebli-Salat mit Meerrettich-Joghurt

Erwartet man Gäste, kann man bei diesem Salat die Randen und Rüebli in aller Ruhe schon im Voraus raffeln und mit einer feinen Marinade beträufeln. Geröstete Cashews, gezupfter Dill und ein Klacks Meerrettich-Joghurt verleihen dem Salat das gewisse Etwas.