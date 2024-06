«Zytlupe»

In der «Zytlupe» analysieren starke Stimmen die Hochs und Tiefs der Politwoche: ungefiltert und ungeniert unkorrekt. Sieben Minuten bissige Radio-Satire, die bei den Hörerinnen und Hörern zuverlässig Lob oder Empörung auslöst.

Audio «Greenwashing in der Atomschleuse» mit Renato Kaiser 06:21 min, aus Zytlupe vom 28.01.2022. Bild: Fabian Stürtz abspielen. Laufzeit 6 Minuten 21 Sekunden.

Das «Zytlupe»-Team besteht zurzeit aus den vier Salzburger Stier-Preisträgern Thomas C. Breuer, Alfred Dorfer, Simon Enzler und Bänz Friedli, den beiden Kabarettisten Simon Chen und Renato Kaiser sowie den Satirikerinnen Lisa Christ und Stefanie Grob. Hier geht's zur «Zytlupe».

«Vetters Töne»

In «Vetters Töne» mixt der Mundartkünstler Gabriel Vetter in satirisch-bissiger Art die vielfältigsten O(riginal)-Töne und kommentiert, was die Prominenten aus Politik, Sport, Kultur und Medienwelt so alles von sich gegeben. «Vetters Töne»: rasant und aktuell.

Audio «Olympisches Tamtam» 06:48 min, aus Vetters Töne vom 04.02.2022. Bild: module+ abspielen. Laufzeit 6 Minuten 48 Sekunden.

Der in Schaffhausen geborene Slam Poet und Kabarettist, Kolumnist und Autor Gabriel Vetter wurde gleich für sein erstes Bühnenprogramm «Tourette de Suisse» mit dem Salzburger Stier 2006 ausgezeichnet. Hier geht's zu «Vetters Töne».

«Spasspartout»

Audio Patti Basler: «Die dargebotene Faust» – Das «Spasspartout»-Sorgentelefon 49:48 min, aus Spasspartout vom 02.02.2022. Bild: zvg abspielen. Laufzeit 49 Minuten 48 Sekunden.

Porträts, Gespräche, Mitschnitte der wichtigsten Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum, Mundart aus allen Kantonen, Themensendungen, unterhaltsame Feiertagssendungen, sowie kostbare Perlen aus dem Archiv verleihen dem Programm Ecken und Pointen. Regelmässig produziert «Spasspartout» auch exklusive Live-Sendungen aus Schweizer Kleintheatern. Hier geht's zum «Spasspartout».

«Lustig to go»

Audio «Gut sprechen» 07:26 min, aus Lustig to go vom 13.02.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 26 Sekunden.

Also mal unter uns: Wäre es nicht schön, zum Kaffee to go auch noch was Lustiges mitzunehmen? Um beim Kaffeetrinken die Ohren voll zu haben mit Leuten, die was zu sagen haben? Und darüber zu lachen? Allerdings wird vorher nicht gesagt, wer da zu hören ist. Das wird erst am Ende verraten. Hier geht's zu «Lustig to go».

