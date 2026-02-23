 Zum Inhalt springen

Stradivari-Geigen Was wissen Sie über Stradivari-Geigen?

Eine neue Studie weist nach, dass der bekannte Geigenbauer Antonio Stradivari für seine Geigen gezielt Holz aus den Alpen aussuchte. Was waren die Gründe dafür? Und was steckt hinter den Stradivari-Geigen, die für Millionenbeträge gehandelt werden? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

23.02.2026, 17:14

Die Quizwelt auf SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

