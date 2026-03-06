Drei Frauen, die die Welt verändert haben

Wer waren die drei Schweizer Pionierinnen Elisabeth Kübler-Ross, Ursula Brunner und Carolina Faesch? Drei Frauen – mit ungewöhnlichen Lebensgeschichten.

Elisabeth Kübler-Ross: die Sterbeforscherin

Elisabeth Kübler-Ross gilt als Begründerin der modernen Sterbeforschung. Sie war ab Geburt bereits eine kleine, regionale Berühmtheit, weil sie 1926 in Zürich als Drilling auf die Welt kam – eine absolute Seltenheit.

«Mein Leben hat als Drilling angefangen, 960 Gramm, mit geringen Lebensaussichten», erzählte Kübler-Ross später in einem Interview.

Elisabeth Kübler-Ross studierte in Zürich Medizin. Ab 1958 war sie psychiatrische Ärztin in Long Island, New York und Denver und von 1965-1970 hatte sie eine Assistenzprofessur für Psychiatrie in Chicago,

Die Schriftstellerin, Sterbeforscherin und Psychiaterin Elisabeth Kuebler-Ross hält 1974 einen Vortrag an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Von den Sterbenden könne man viel lernen, sagte sie immer wieder.

Sie selbst erleidet in den 1990er-Jahren mehrere Schlaganfälle und wartete danach auf den Tod.

2004 stirbt die Sterbeforscherin in ihrer Heimat Arizona.

Später wurde die schweizerisch-amerikanischen Ärztin mit ihrer Forschungsarbeit bekannt. Sie setzte sich für ein humaneres Sterben in medizinischen Institutionen ein. Sass am Bett von Sterbenden – redete mit ihnen und ihren Angehörigen. In ihrem ersten Buch, das als bahnbrechend gilt, beschreibt Kübler-Ross fünf Phasen, die ein Mensch durchlebt, wenn er von seinem bevorstehenden Tod erfährt.

Die 5 Phasen des Sterbeprozesses Box aufklappen Box zuklappen Wenn Menschen vom bevorstehenden Tod erfahren, gibt es nach Elisabeth Kübler-Ross diese fünf Phasen: Am Anfang wollen die Patienten es nicht wahrhaben. Sie denken: «Das ist unmöglich, das muss ein Fehler sein.»

Die zweite Phase ist der Zorn. Die Patienten sind wütend auf ihre Familie, auf das Spitalpersonal. Sie fragen: «Warum passiert mir das? Warum nicht jemand anderem?»

In der dritten Stufe kommen sie ins Verhandeln, meistens mit Gott. Sie machen alle möglichen Versprechen, nach dem Motto: «Wenn du mir nur noch ein Jahr zum Leben gibst…»

Dann folgt die Depression, in der sie sich langsam von der Welt trennen. Wenn sie diese Phase durchlebt haben und ihren eigenen Tod wirklich bejahen können, kommt die letzte Stufe.

Die Akzeptanz: Dann sind Sterbende ganz, ganz friedlich, sagt Kübler-Ross. «Es ist ein wunderschönes Erlebnis, einen Menschen auf diesem Weg zu begleiten.»

Für ihr Werk erhält Elisabeth Kübler-Ross fast zwei Dutzend Ehrendoktortitel. Sie erntet aber auch Kritik. Ihr 5-Phasen Modell sei eine Standardisierung und würde die Indiviualität eines Sterbenden nicht berücksichtigen.

Ursula Brunner: die Bananenfrau

Wieso sind Bananen bei uns günstiger als Schweizer Äpfel? Diese Frage trieb Ursula Brunner in den 1970er-Jahren um, nachdem sie einen Dokumentarfilm über die Arbeitsbedingungen auf Bananenplantagen in Lateinamerika gesehen hat. Die Frage liess die Pfarrersfrau und Mutter von neun Kindern nicht mehr los. «Wir müssen uns verändern, nicht die Anderen», das war ein Grundanliegen von Ursula Brunner, die für die FDP auch im Thurgauer Kantonsparlament sass.

Ursula Brunner legte den Grundstein für fairen Handel und die heutigen Fairtrade-Labels in der Schweiz.

Dass sich die «Hausfrauen» von den Mächtigen nicht haben unterkriegen lassen, führte zum Erfolg.

Die «Bananenfrauen» verfassten einen Brief, der an die Migros ging. Die Antwort des Grossverteilers war unmissverständlich: «Wir sind kein Wohltätigkeitsinstitut, wir sind ein Geschäft», erzählte Ursula Brunner in einem Radiobeitrag. Das Engagement der «Bananenfrauen» fand grosse Beachtung, rief aber auch Kritiker auf den Plan.

Ursula Brunner reiste jahrelang immer wieder nach Zentralamerika, um dort mit Regierungen, Plantagebesitzern und Arbeitern zu verhandeln.

1986 haben die «Bananenfrauen» die ersten unabhängig produzierten Bananen in die Schweiz importieren lassen.

Mit ihrem Erfolg von damals gab sich Ursula Brunner nicht zufrieden. Sie kämpfte bis an ihr Lebensende für fairen Handel. Die Bananen seien nur der Anfang gewesen.

Noch im Alter von 89 war Ursula Brunner aktiv. Sie starb mit 92. In den Fairtrade-Labels, die sich in den Läden längst etabliert haben, lebt die Arbeit der Pionierin weiter.

Ursula Brunner mobilisierte Mitstreiterinnen: Zusammen begaben sie sich mit Leiterwagen voller Bananen auf die Strasse in Frauenfeld, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Ihre Botschaft: Wir zahlen zu wenig für Produkte aus dem globalen Süden. Für ihr Engagement erntete Ursula Brunner Lob aber auch Kritik. Die FDP diskutierte sogar einen Parteiausschluss. Trotz Widerständen gab Ursula Brunner ihren Kampf nicht auf. 1986 kamen die ersten Bananen aus fairem Handel in die Schweiz.

Carolina Faesch: die Kämpferin neben Sitting Bull

Carolina Faesch war acht Jahre alt, als sich ihre Mutter scheiden liess und mit ihr in die USA auswanderte. In New York geht Carolina zur Schule. Sie interessiert sich für Sprachen und Kunst. Vor allem aber für Politik. Die sogenannte Indianerfrage beschäftigte sie.

Legende: Carolina Faesch setzte sich zeitlebens für die Rechte der indigenen Bevölkerung ein – blieb aber eine umstrittene Figur. Daniel Guggisberg Collection, Public domain, Wikimedia Commons

In den 1970er-Jahren spitzte sich die Lage im Westen der USA zu. In Dakota, auf dem Territorium des indigenen Volkes «Lakota», wurde Gold gefunden, und zwischen der US-Regierung und den Lakota-Indianern brach Krieg aus. Carolina Faesch verfolgte die ganzen Ereignisse und beschloss, nicht nur zuzusehen.

Sie reiste in das Gebiet und schloss sich der National Indian Defense Association an. Einer Organisation, die sich für die indigenen Rechte einsetzt. Ab diesem Zeitpunkt nannte sie sich nicht mehr Faesch, sondern Caroline Weldon.

Carolina kehrt nach dem Tod von Sitting Bull nach Brooklyn zurück und malt viel. Vor allem Porträts vom Stammeshäuptling. Gemälde von Caroline Weldon, 1890.

Das Geburtshaus von Caroline Faesch in Basel. Haus Wiesenbannwart in Klein-Hüningen, Klein-Basel. Aquarell, um 1830.

Caroline Weldon freundete sich mit dem Stammeshäuptling der Lakota, Sitting Bull, an und wurde sein Sprachrohr. Sie zieht in sein Lager am Grand River. Ihre Rolle bleibt etwas umstritten.

Sie kämpft für Rechte, aber innerhalb eines Systems, das auf kulturelle Anpassung hinausläuft. Sie stand den Lakota nahe, blieb aber eine weisse Frau aus dem Osten, die das Gefühl hatte, sie wisse, was zu tun sei. Als sich 1890 die Geistertanzbewegung ausbreitete, wurde es schwierig zwischen ihr und Sitting Bull.

Was war die Geistertanzbewegung? Box aufklappen Box zuklappen Die Geistertanzbewegung (engl. Ghost Dance Movement) war eine religiöse und soziale Erneuerungsbewegung nordamerikanischer Indigener gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Bewegung verbreitete sich schnell unter verschiedenen Stämmen im Westen der Vereinigte Staaten, besonders unter den Lakota-Sioux in den Dakota-Territorien. Die US-Behörden sahen im Geistertanz eine Bedrohung und befürchteten einen Aufstand. Besonders unter den Lakota führte dies zu Spannungen.

Ein paar Wochen später wird Sitting Bull im Reservat erschossen. Carolina kehrt nach Brooklyn zurück, malt viel und verschwindet aus der Öffentlichkeit.