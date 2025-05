Zwillinge sind in der Schweiz keine Seltenheit. Anders verhält es sich bei den übrigen, natürlich gezeugten Mehrlingsgeburten: Bei Drillingen beträgt die Wahrscheinlichkeit 1:7000, bei Vierlingen 1:600'000. Und Fünflinge sind ein ausserordentliches Ereignis, das nur einmal pro 50 Millionen Geburten natürlich auftritt.

Die Quoten für mehreiige Mehrlingsgeburten liegen deutlich höher, wenn künstliche Befruchtung und/oder eine Hormonbehandlung im Spiel sind. Früher wurden Frauen bei Fruchtbarkeitsproblemen oft hormonell überstimuliert und brachten – wenn sie auf natürlichem Weg schwanger wurden – Mehrlinge zur Welt. Auch die In-vitro-Fertilisation (IVF), die Befruchtung im Reagenzglas, erzeugte bis 2017 oft Mehrlingsgeburten. Das hing mit dem Schweizer Fortpflanzungsmedizingesetz zusammen, das die IVF früher sehr restriktiv regelte: Es durften maximal drei Embryonen entwickelt und diese mussten sofort in die Gebärmutter transferiert werden; Embryonen aufzubewahren, war verboten. Um die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen, wurde die «Dreierregel» dann auch meistens ausgereizt – was zur Folge hatte, dass oft Zwillinge oder Drillinge geboren wurden.

Doch dieser Kindersegen hat auch seine Schattenseiten: Mehrlingsschwangerschaften bergen Risiken für Mutter und die Kinder. So haben die Mütter häufig mehr Komplikationen als bei einer Einlingsschwangerschaft. Und bei den Kindern ist das Risiko deutlich erhöht, dass sie zu früh zur Welt kommen.

Solche Nachteile sollten mit der Revision des Fortpflanzungsmedizingesetzes 2017 wegfallen: Seither dürfen pro Behandlungsversuch mit IVF bis zu zwölf Embryonen entwickelt werden. Das Gesetz erlaubt nun, Embryonen zu konservieren, und in der Regel wird pro Zyklus nur ein Embryo in die Gebärmutter eingepflanzt. Die frühere «Begeisterung» über Mehrlinge ist heute dem Pragmatismus gewichen, dass Einlinge in der Regel die günstigeren Startbedingungen ins Leben haben als Mehrlinge.