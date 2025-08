Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Wenn er nicht grad vor fast 50'000 Leuten im Letzigrund Stadion «Shape of You» singt, rollt der britische Superstar Ed Sheeran (34) in der Strassenbahn durch Zürich. Der Weltstar scheint sich im ÖV fast «Happier» zu fühlen, als im Privatjet. Zumindest reist er wann immer möglich mit dem Zug, gibt er im Interview zu Protokoll. Klare Steilvorlage um in Erfahrung zu bringen, wie man als Star unerkannt im Zug durch Europa reist. Die Antwort gibt's oben im Video.

Passend zum Thema Konzert von Ed Sheeran Ja, die Schweiz kann auch Ed Sheeran

Fast ein Duett mit Nemo

Überdies wird mit Gerüchten aufgeräumt: Kurz vor seinen ausverkauften Shows wurde spekuliert, welchen Schweizer Act Ed Sheeran im Zürcher Letzigrund auf die Bühne einlädt. Eine Showeinlage, die während seiner «Mathematics»-Tour quer durch Europa zur Gewohnheit wurde. In Zürich bleibt der Gastauftritt eines Lokalstars jedoch aus. Im Tram-Interview deutet der «Perfect»-Sänger aber an, weshalb Nemo perfekt gewesen wäre und erklärt, wieso es letztlich doch nicht funktionierte.

Legende: Wie gut würde sich Ed Sheeran wohl als neuer James Bond schlagen? SRF Moderatorin Céline Werdelis (r.) fragt Agent Sheeran im Züri-Tram-Interview gleich selbst. SRF

Am Bellevue zücken Fans die Smartphones und fotografieren ihr Idol durch die Tramscheiben. Ed Sheeran sinniert im Tram unterdessen über den Ursprung seiner Bodenständigkeit. Diese sei hauptsächlich seiner Heimat geschuldet: «England ist echt gut darin, mich am Boden zu halten.» Andererseits würden diesbezüglich auch seine Kinder ihren Beitrag leisten. Und wie stehen die jungen Sheerans eigentlich zu seiner Musik? Selbstverständlich lieben sie die Songs ihres Daddys sehr, wenn auch nicht ganz so heiss wie Sabrina Carpenters «Espresso».

Claudio Landolt Musikjournalist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Claudio Landolt arbeitet für SRF senderübergreifend als Musikjournalist mit einem Faible für Popkultur und Experimentalmusik. Er ist Teil der Sounds! Redaktion und fühlt sich auch vom Klang gurgelnder Radiatoren, dem klickenden Rhythmus von Elektrozäunen oder wabernden Regenschirmmembranen angesprochen. Sounds! Zentrale Übersichtsseite

Zum Hochzeitstanz ins Stadion

Apropos Liebe: Für Aufsehen sorgten an Ed Sheerans Samstags-Show auch Kathy und Oly. Die beiden Fans, hatten sich nur wenige Stunden vor dem Sheeran-Konzert in der Kirche das Jawort gegeben. Erster Halt ihrer Flitterwochen: Letzigrund. Hach. Im Tüll-Brautkleid und im schicken Dreiteiler zogen sie fast so viele Blicke auf sich, wie der Superstar auf der Bühne. Tags drauf befand Ed Sheeran im Tram: «Nach der Hochzeit direkt ein Konzert zu besuchen, ist echt eine tolle Idee. Das sollten unbedingt viel mehr Menschen tun.»

Neue Tour «Loop» folgt 2026

Wer Sheeran dieses Jahr verpasst hat, kann aufatmen: Auf seinen Social-Media-Kanälen hat der britische Popstar bereits seine nächste Tour «Loop» angekündigt, die anfangs 2026 in Australien starten soll. «Neue Bühne, neue Tricks, neues Set Up, neue Songs» verspricht er. Wenn alles neu wird, muss dann wohl auch das Transportmittel fürs Interview angepasst werden. Wir üben uns also schon mal im Tandemfahren.